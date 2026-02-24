Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
00:15

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una acertada sugerencia provocará que el proyecto comience a crecer.  

Amor: la comunicación mejora y prepara el terreno para cálidos momentos íntimos.

00:15

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una reunión de trabajo servirá para mostrar que cierta persona no colabora.  

Amor: se enterará de que alguien está interesado en conocerle y llegará invitación.

00:14

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una inteligente mediación acercará a personas que no comparten ideas.  

Amor: la unión de la pareja podría estar afectada por una seguidilla de asperezas.

00:14

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta y no distraerse o el negocio o proyecto podría fallar.  

Amor: su pareja le ayudará a salir del aislamiento con iniciativas plenas de ternura.

00:14

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio podría complicarse por tropiezos de otros, pero pondrá todo en su lugar.  

Amor: imponer cambios sin consultar, no servirá, pero todo mejorará con regalos.

00:13

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas productivas con sentido común y el negocio o proyecto crecerá.  

Amor: será la serenidad lo que disipe emociones negativas y genere armonía en la pareja.

00:13

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: tendrá certeza para reducir gastos y concentrarse en lo rentable del negocio.  

Amor: hará bien en no apurarse en tomar una decisión difícil o podría arrepentirse.

00:13

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: las exigencias le llevarán a discutir con la gente que entorpece el trabajo.  

Amor: el compromiso surgirá naturalmente en la pareja y su encanto responderá.

00:12

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: circunstancias propicias permitirán el avance de un proyecto audaz.  

Amor: su fuerte encanto resultará irresistible para alguien del entorno. Posible romance.

00:12

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna le visitará y generará una sucesión de logros increíbles.  

Amor: se producirá el encuentro con la persona que más desea y el romance será realidad.

00:12

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un buen contacto le abrirá esas puertas cerradas que le impedían crecer. 

Amor: si se disipan las dudas y los temores, los momentos románticos aparecerán.

00:11

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se afianzará el negocio o proyecto si acepta las críticas constructivas. 

Amor: las cosas mejorarán en la pareja si confía los secretos de su corazón sensible.

00:11

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESUELTA Y MUY DIRECTA EN EL AMOR. ENOJADA PARECE CRUEL PERO SE EQUILIBRA.

00:11

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 24 de febrero?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 23 de febrero