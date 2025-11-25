Redacción EC
01:06

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: sus capacidades y el poder negociador estarán al máximo; será cauteloso.  

Amor: con optimismo restablecerá la calidez en la pareja y surgirá un nuevo comienzo.

01:06

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para acelerar trámites atrasados y lograr un buen proyecto.  

Amor: en la pareja sucederán momentos de intensa calidez y las cosas cambiarán.  

01:06

GEMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: las dudas terminarán y podrá tomar todas las decisiones, las difíciles y las otras.  

Amor: las señales indicarán que una relación se avecina pero le encuentra complicado.

01:05

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: la intuición será crucial para llevarle hacia el éxito y ganar buen dinero.  

Amor: su dulce interior atraerá a la persona menos imaginada; surgirá inevitable romance.

01:05

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse o los errores perjudicarán su proyecto. Llega cambio.  

Amor: la pareja dejará atrás una crisis y las diferencias se superarán con sinceridad.

01:05

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: momento positivo para las estrategias audaces con los negocios nuevos.  

Amor: un agradable encuentro con la persona que ansía conocer, colmará sus expectativas.

01:04

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán porque su capacidad se destacará.  

Amor: en encuentro fortuito se enamorará de la persona inesperada pero adorable.

01:04

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: momento desafiante hacia su carácter, tendrá que pedir disculpas.  

Amor: tendrá una original idea para las iniciativas nuevas que divierten a la pareja.

01:04

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: momento favorable para generar un nuevo rumbo y cambiar de raíz.  

Amor: en un compromiso formal coincidirá con una persona que le agradará.

01:03

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente estará colmado de advertencias, pero lo resolverá.  

Amor: con los pies demasiado apoyados en la tierra, alguien divertido no se acercará.

01:03

ACUARIO (enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: momento apropiado para resolver quejas y reclamos y todo mejorará.  

Amor: su fuerte encanto logrará atraer a personas de su entorno y crear expectativas.

01:03

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: su habilidad en lo sensible provocará que un proyecto alcance el éxito.  

Amor: alguna discordia no pasará a mayores y permitirá que la pareja viva en plenitud.

01:02

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA Y ARDIENTE EN EL AMOR. LE GUSTA QUE EL TRATO SEA RECÍPROCO.

01:02

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 25 de noviembre?

