Trabajo y negocios: sus capacidades y el poder negociador estarán al máximo; será cauteloso.
Amor: con optimismo restablecerá la calidez en la pareja y surgirá un nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para acelerar trámites atrasados y lograr un buen proyecto.
Amor: en la pareja sucederán momentos de intensa calidez y las cosas cambiarán.
Trabajo y negocios: las dudas terminarán y podrá tomar todas las decisiones, las difíciles y las otras.
Amor: las señales indicarán que una relación se avecina pero le encuentra complicado.
Trabajo y negocios: la intuición será crucial para llevarle hacia el éxito y ganar buen dinero.
Amor: su dulce interior atraerá a la persona menos imaginada; surgirá inevitable romance.
Trabajo y negocios: momento para concentrarse o los errores perjudicarán su proyecto. Llega cambio.
Amor: la pareja dejará atrás una crisis y las diferencias se superarán con sinceridad.
Trabajo y negocios: momento positivo para las estrategias audaces con los negocios nuevos.
Amor: un agradable encuentro con la persona que ansía conocer, colmará sus expectativas.
LIBRA (septiembre24-octubre 22)
Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán porque su capacidad se destacará.
Amor: en encuentro fortuito se enamorará de la persona inesperada pero adorable.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
Trabajo y negocios: momento desafiante hacia su carácter, tendrá que pedir disculpas.
Amor: tendrá una original idea para las iniciativas nuevas que divierten a la pareja.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
Trabajo y negocios: momento favorable para generar un nuevo rumbo y cambiar de raíz.
Amor: en un compromiso formal coincidirá con una persona que le agradará.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente estará colmado de advertencias, pero lo resolverá.
Amor: con los pies demasiado apoyados en la tierra, alguien divertido no se acercará.
Trabajo y negocios: momento apropiado para resolver quejas y reclamos y todo mejorará.
Amor: su fuerte encanto logrará atraer a personas de su entorno y crear expectativas.
Trabajo y negocios: su habilidad en lo sensible provocará que un proyecto alcance el éxito.
Amor: alguna discordia no pasará a mayores y permitirá que la pareja viva en plenitud.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA Y ARDIENTE EN EL AMOR. LE GUSTA QUE EL TRATO SEA RECÍPROCO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 25 de noviembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 25 de noviembre?
• Revisa aquí el horóscopo del lunes 24 de noviembre