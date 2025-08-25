Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alguien que recién conoce elogiará su proyecto y le dará un valioso consejo.  

Amor: si actúa según su propio impulso, podrían surgir roces o un buen entendimiento.  

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente poco confiable interferirán en su negocio o proyecto, pero las alejará.  

Amor: habrá un encuentro en el que se expresarán sentimientos y el deseo de estar juntos. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá intuición para adelantarse a los hechos y ganará tiempo. 

Amor: se profundizará el entendimiento en la pareja y ya no serán necesarias las discusiones. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para hallar el camino correcto para su emprendimiento. 

Amor: si se anima al diálogo fluido, los problemas surgidos en la relación terminarán. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las expectativas se cumplirán con un proyecto y podrá iniciar una nueva etapa. 

Amor: surgirán momentos de alegría al compartir encuentros íntimos colmados de calidez.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: asuntos no resueltos podrían empañar sus logros pero todo será favorable.  

Amor: alguien del pasado le sorprenderá por el deseo de recuperar la relación.  

LIBRA (setiembre23-oct. 22)

Trabajo y negocios: momento para arriesgar su esfuerzo con la certeza que alcanzará el éxito. 

Amor: momento ideal para concretar la convivencia con la persona amada.  

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: surgirán altibajos que no podrán empañar la prosperidad que llegará.  

Amor: las diferencias se resolverán si se conduce con sinceridad para hacer las paces. 

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: será buena idea hacer conocer su proyecto; si lo concreta, estará en boca de todos. 

Amor: alguien nuevo le hará disfrutar de ese sentimiento de conexión inmediata. 

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: a pesar de las dificultades, iniciará una etapa con proyectos nuevos. 

Amor: señales de fuerte atracción le permitirán profundizar hacia un posible romance. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su intuición hará que las cosas se encaminen juntas hacia el éxito. 

Amor: surgirán situaciones incómodas y algún malentendido, pero la armonía permanecerá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: logrará las condiciones de trabajo que le permitirán crear algo nuevo. 

Amor: surgirá una comprensión sin palabras, con gestos amorosos que reforzarán la pareja. 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADA POR BRILLAR EN TODA CIRSCUNTANCIA Y SIEMPRE SIENDO EL CENTRO.

