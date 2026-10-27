Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: se avecina un evento que será importante para conocer nuevas tendencias. 
  • Amor: un mensaje confuso generará una discusión, pero al aclarar las cosas será gracioso.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: llegan cambios que implicarán una alta capacitación para trabajar bien. 
  • Amor: organizará una salida divertida y terminará con un cálido momento, inolvidable.
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: un plan con garantías, posiblemente acuse fallas. Tendrá que revisar. 
  • Amor: una sospecha generará incomodidad en la relación, pero lo superarán.
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  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: un cambio de rumbo sin aviso le pondrá en alerta y tendrá que tomar iniciativas. 
  • Amor: su encanto hará caer la barrera que antepone una persona de gran atractivo.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: problemas ajenos alterarán su desempeño pero los revertirá con talento. 
  • Amor: momento para actuar con mucho tacto en la pareja y evitar roces y discusiones.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: se avecinan cambios que tienden a mejorar un sistema obsoleto. 
  • Amor: una expareja insistirá con un tema que se ha cerrado a su tiempo; necesitará ser paciente.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: superará una situación difícil con elementos que dan estabilidad. 
  • Amor: los momentos agradables serán más numerosos que las discusiones eternas y sin sentido.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: una tarea rutinaria será el primer cambio que mejorará las cosas. 
  • Amor: la calidez de la intimidad será recuperada con madurez y un nuevo comienzo.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: tendrá la solución para los asuntos que generan complicaciones. 
  • Amor: alguna situación en la pareja le alterará los nervios pero le calmará planear un viaje.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: algunas tareas con fallas implicará revisar bien cada proyecto. 
  • Amor: surgirán gratificaciones mutuas en la relación que generarán una gran calidez.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: alguna indecisión afectará al entorno y demorará el avance de los negocios. 
  • Amor: una nueva relación será posible si cierra el pasado sin dejar heridas abiertas.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: expresará con seguridad lo que a su criterio será el camino que lleva al éxito. 
  • Amor: su pareja comprenderá actitudes de su alma sensible pero sin exageraciones.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE PARA LAS COMPLICACIONES. POSEE TALENTO PARA LA CONDUCCIÓN

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Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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