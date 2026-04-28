Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: una serie de trabas será el desafío que superará a fuerza de carácter y talento.
Amor: el clima de armonía será alterado por una confusión que pronto se aclarará.
Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y el entorno responderá con mayor cooperación.
Amor: alguien le dejará de lado pero se avecina una increíble sorpresa por nueva relación.
Trabajo y negocios: llegará una interesante propuesta pero cierta condición será opaca.
Amor: los entrometidos de siempre querrán alterar la paz de la pareja pero no podrán.
Trabajo y negocios: sus argumentos para un proyecto serán los mejores y el entorno lo destacará.
Amor: alguien quedará impactado por su encanto y buscará una excusa para acercarse.
Trabajo y negocios: los compromisos se sumarán pero con tenacidad, cumplirá con todo y a tiempo.
Amor: sus pequeñas atenciones atraerán a alguien especial y la distancia se disolverá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: comprobará que si deja de lado la obstinación, las cosas se estabilizan.
Amor: su pareja no podrá responder a sus pedidos; tendrá que ver las cosas tal como son.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: descubrirá errores que pasaron inadvertidos y eso le generará elogios.
Amor: su tendencia romántica atraerá a la persona soñada y una relación comenzará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: revisará cierta información y el negocio o proyecto crecerá.
Amor: no se trata de aguantar en la pareja sino de actuar con sinceridad y todo mejorará.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: le pedirán ayuda pero no le gusta la gente dudosa que lo solicita.
Amor: un evento feliz reforzará la relación y apartará a personas que causan confusión.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: los problemas se resolverán cuando asuma un fuerte control.
Amor: las habladurías podrían dañar los valores que sostienen la relación pero las vencerán.
Trabajo y negocios: surgirá un viaje de negocios que dejará excelente posibilidad para crecer.
Amor: necesitará que las palabras sobren, los gestos sean sutiles y habrá dulces vivencias.
Trabajo y negocios: enfrentará una situación delicada con entereza y las trabas se superarán.
Amor: las preocupaciones volarán en la pareja y disfrutará de un presente agradable.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXITOSA EN LA PROFESIÓN QUE ELIJA. EL TRABAJO ES ALGO SERIO EN SU VIDA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 28 de abril?
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