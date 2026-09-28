21:47
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas, el éxito no se hará esperar y así surgirán los beneficios.
- • Amor: un buen gesto será lo que cambie la sintonía y recupere la calidez en la relación.
21:47
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: con valentía, ignorará críticas y revertirá actitudes de gente que no coopera.
- • Amor: se dará cuenta de que discutir lleva a la pareja a una dinámica que afecta el romance.
21:46
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: su creatividad estará enfocada en proyectos que reportan fama y beneficios.
- • Amor: una amistad, poco a poco, se convertirá en un romance que altera la zona de confort.
21:46
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: surgirán iniciativas que le tomarán por sorpresa, pero no perderá el rumbo.
- • Amor: el sabor amargo de una discusión se extenderá pero alguien amable ayudará.
21:46
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: una propuesta poco estudiada resultará ser una gran idea; se avecina el éxito.
- • Amor: la mutua calidez será el alma de la relación y disipa dudas y malentendidos.
21:45
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad para detectar lo prioritario de lo que no lo es.
- • Amor: surgirá cierta discordia en la pareja pero la convertirá en experiencia para madurar.
21:45
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: momento para activar los proyectos personales y analizar propuestas.
- • Amor: mostrará una fuerte atracción por una bella persona que ha sanado heridas del pasado.
21:45
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: dará marcha atrás en el rumbo elegido pero solo para tomar impulso.
- • Amor: en la pareja o en una nueva relación se revelará un secreto inesperado.
21:45
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: el éxito parecerá esquivo, pero con pequeños ajustes todo avanzará.
- • Amor: momento para resolver esa situación que hace vivir con roces en la pareja.
21:44
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: decidirá acelerar la actividad y pronto verá excelentes resultados.
- • Amor: pondrá límites con afecto y las actitudes negativas en la pareja se desactivarán.
21:44
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: se darán las circunstancias para resolver problemas o subsanar errores.
- • Amor: tendrá un encuentro diferente a cualquier otro y conocerá a una persona agradable.
21:43
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: alguien del entorno querrá aprovechar su talento para beneficio propio.
- • Amor: con mayor calidez en la intimidad, disipará malentendidos y creará armonía.
21:43
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU ALMA SENSIBLE. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.
21:43
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