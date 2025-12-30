Redacción EC
ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: alguien no le dará confianza como para comunicar un proyecto audaz. 

Amor: su encanto será correspondido más de lo que espera y produce un nuevo comienzo.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: momento favorable para recuperar préstamos o acceder al crédito.  

Amor: alguna actitud puede confundirse con un exceso de control en la pareja.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: gastos imprevistos alterarán las cuentas pero las cosas quedarán equilibradas.  

Amor: su espera terminará cuando la persona que le atrae se acerque a charlar. 

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: dejará de lado las malas decisiones y se dedicará a un nuevo proyecto.  

Amor: una presencia le llenará de expectativas y le dará entusiasmo en un encuentro.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: surgirán señales que anuncian la futura prosperidad, solo si evita hacer cambios. 

Amor: la relación mejorará si deja de lado la insistencia en los reclamos y quejas.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: la necesidad de concretar las metas más difíciles será un hecho. 

Amor: hallará a la persona que interpreta sus sentimientos y surgirá un romance.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: los asuntos pendientes trabarán el avance del proyecto más audaz. 

Amor: una ex pareja reaparecerá con malicia para crear confusión en su relación actual.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: algunos colegas se apresurarán pero todo estará bajo control. 

Amor: su fuerza interior hará que su encanto se perciba irresistible para cierta persona.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: luchará por su proyecto y alcanzará una excelente evaluación. 

Amor: alguien con quien comparte mucho tiempo resultará ser su admirador secreto.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: propiciará una solución que armonizará los intereses de todos. 

Amor: las cosas serán favorables si desea una nueva relación o mejorar la pareja actual. 

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para resolver dificultades y obtener un sólido éxito.  

Amor: estará de parabienes y sorprenderá a su pareja con una hermosa novedad.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: querrá ignorar algunas sugerencias pero en esta ocasión, serán buenas.  

Amor: florecerán momentos felices en la pareja por los sentimientos que se expresan.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO TOLERANTE CON LOS CAPRICHOS TONTOS O LAS EXTRAVAGANCIAS DE LOS DEMÁS.

