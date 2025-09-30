Redacción EC
Redacción EC
08:31

ARIES (marzo 21-abril 20) 

Trabajo y negocios: acusará cierta falta de ideas pero lo compensará con iniciativas oportunas. 

Amor: la atracción se renovará. Se avecina cálido romance o alegre reconciliación.

08:30

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Trabajo y negocios: resolverá los conflictos generados por proyectos en pugna y todo mejorará. 

Amor: un gesto desubicado no impedirá que el corazón se exprese y la armonía continúe. 

08:30

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Trabajo y negocios: momento propicio para las compras que renovarán el espacio laboral. 

Amor: un encuentro fortuito será mejor de lo que imagina y expresará sentimientos.

08:29

CANCER (junio 22-julio 22) 

Trabajo y negocios: iniciativas audaces harán que incurra en gastos crecientes, pero servirán.  

Amor: si deja de lado la terquedad evitará los conflictos que no necesita la relación.

08:28

LEO (julio 23-agosto 22) 

Trabajo y negocios: resolverá situaciones difíciles que le servirán para aclarar alguna responsabilidad.  

Amor: alguien que le interesa llegará con un regalo y será amor a primera vista.

08:28

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Trabajo y negocios: ciertas medidas harán que tome recaudos para proteger su esfuerzo.  

Amor: al superar la timidez, disfrutará de una relación que curará las heridas del pasado.

08:27

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Trabajo y negocios: favorable cambiar de empleo o iniciar un proyecto exitoso.  

Amor: si sus sentimientos son conducidos por la intuición, habrá un agradable encuentro.

08:26

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Trabajo y negocios: una condición mejorará y el negocio o proyecto será un éxito. 

Amor: su modo de amar se reflejará en cálidos encuentros con una persona. 

08:26

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Trabajo y negocios: proyecto o empleo estancado se activarán. Buenas expectativas.  

Amor: no será buena idea insistir con críticas, podría arruinar un amable encuentro.

08:25

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

Trabajo y negocios: un obstáculo inesperado provocará un cambio positivo.  

Amor: hará bien en cooperar antes que discutir para que la relación supere los conflictos.

08:25

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Trabajo y negocios: tendrá gran astucia para mejorar su proyecto y con buena fortuna.  

Amor: habrá sugerencias indirectas para que tenga un mayor compromiso. Paciencia.

08:24

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: todo parece transcurrir con lentitud, pero la tarea terminará a tiempo. 

Amor: un reencuentro amoroso dirá más que todo lo vivido en la relación del pasado.

08:23

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA CON SU CÍRCULO ÍNTIMO. SU PLACER ES AGASAJAR A FAMILIARES Y AMIGOS.

08:23

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 30 de setiembre?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 29 de setiembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC