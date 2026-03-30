Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
22:16

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cierta idea que genera negocios, comenzará a ser cuestionada y la mejorará.

Amor: conocerá a una agradable persona y le dará entusiasmo iniciar una relación.

22:15

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: convertirá los errores de su entorno en oportunidad para generar cambios.

Amor: le observarán que muestra actitudes obstinadas hasta en la más pequeña cosa.

22:15

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un nuevo emprendimiento con mucha confianza tendrá un desarrollo exitoso.

Amor: desea que alguien demuestre mayor compromiso pero será buena idea no presionar.

22:15

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su habilidad negociadora será destacada y el beneficio no se hace esperar.

Amor: en encuentro o cita romántica, mostrará en plenitud su encanto y crea el romance.

22:14

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se entusiasmará con una propuesta audaz, pero su entorno desconfiará sin motivo.

Amor: organizará un agasajo para la pareja y las promesas o pactos se renovarán.

22:14

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas postergadas y alcanzará una buena posición.

Amor: hará bien en desconfiar de gente que se la pasa hablando en lugar de trabajar.

22:14

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se producirán las condiciones para que un nuevo proyecto crezca.

Amor: se reflotará un conflicto que cree resuelto en la pareja y las fricciones surgirán.

22:13

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cierta obstinación será una traba para despejar su horizonte y crecer.

Amor: su mundo interior estará sensible a un posible rechazo, pero será lo contrario.

22:13

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se hará cargo de proyectos trabados, los resuelve y dan beneficio.

Amor: propicio generar un nuevo romance o hacer planes a futuro para la pareja.

22:12

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad será valorada por el entorno y consolida su carrera.

Amor: expresará sentimientos guardados y se abrirán puertas para una nueva etapa.

22:12

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará decisiones con rapidez y serán comprendidas solo por valientes.

Amor: su pareja le obligará a poner los pies sobre la tierra en un asunto delicado.

22:12

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una vocación olvidada comenzará a renacer con un proyecto nuevo.

Amor: una dura respuesta golpeará su corazón pero pronto alguien vendrá a repararlo.

22:11

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CALLADA Y CON TENDENCIA A LA INTROVERSIÓN PERO SUS AMIGOS LE ADORAN.

22:11

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