ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: superará altibajos con una iniciativa que tomará por sorpresa al entorno.
Amor: expresará una fuerte calidez, se avecina romance o nuevo comienzo en la pareja.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: resolverá trabas que frenan negocios o proyectos y la actividad crecerá.
Amor: hará bien en no precipitarse y favorecer la armonía con gestos plenos de encanto.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento para hacer compras o ventas que faciliten el avance de proyectos.
Amor: un encuentro resultará mejor de lo que imagina, conocerá a una bella persona.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: algún error hará que cometa gastos innecesarios, pero subsanará la falla.
Amor: obstinación e indiferencia afectarán la relación pero no dejará pasar el diálogo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se encontrará con una situación complicada pero apelará a un plan audaz.
Amor: la relación se convertirá en su remanso, habrá entendimiento pleno y calidez mutua.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que impulsarán negocios o proyectos nuevos.
Amor: las discusiones quedarán atrás y la relación se disfrutará mucho más y con madurez.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para considerar otro empleo o concretar un negocio nuevo.
Amor: alguien le expresará sentimientos y no lo dejará pasar; posible romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: nueva actividad generará beneficios inesperados; todo mejora.
Amor: expresará toda su calidez a una bella persona que conoce en un amable encuentro.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto inicial tendrá un increíble avance.
Amor: no será buena idea manejarse con sobrentendidos, no ayudará a sostener la armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una dificultad entorpecerá los trabajos, pero la resolverá.
Amor: momento para coincidir antes que discutir y la relación disfrutará de dulces vivencias.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: logrará un nuevo trabajo o negocio con buena fortuna y mucha astucia.
Amor: la relación superará un mal trance con diálogo fluido, más compromiso y calidez.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: por su habilidad en resolver situaciones difíciles recibirá varios elogios.
Amor: un esperado encuentro creará momentos románticos que resultarán inolvidables.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA HASTA CON DESCONOCIDOS. SU PLACER ES ENCONTRARSE CON AMIGOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 6 de octubre?
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