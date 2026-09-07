23:44
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: tendrá una intuición sobresaliente para crear o manejar negocios interesantes.
- • Amor: aunque le cueste, abrirá el corazón y se mostrará tal cual es; estará irresistible.
23:43
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: mostrará su talento para la creación de proyectos o negocios prósperos.
- • Amor: la calidez de la pareja estará amenazada por gente entrometida que causa confusión.
23:43
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: no será momento para arriesgarse con cambios en proyectos nuevos.
- • Amor: disfrutará de emociones intensas que crearán momentos cálidos en la relación.
23:43
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: el clima laboral podría enrarecerse si toma iniciativas sin consultar.
- • Amor: la indiferencia será una mala actitud en la relación que hará bien en desprenderse.
23:42
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: surgirán señales de traslados, cambios o mudanzas y noticias alentadoras.
- • Amor: se cuidará de no idealizar algún aspecto o rasgo de su pareja y la verá tal como es.
23:42
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: cuando nadie hace nada, tomará iniciativas que mejorarán las cosas.
- • Amor: un encuentro fortuito derivará en un momento romántico que se sentirá irresistible.
23:41
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: propicio para las ventas y los acuerdos para generar proyectos o negocios.
- • Amor: resolverá con carácter un viejo conflicto y la armonía en la pareja se consolidará.
23:41
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: los escasos resultados no le inquietarán, serán el desafío para superar.
- • Amor: la relación perderá con la insistencia en negar hechos y responder con enredos.
23:40
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento para dar paso a cambios en la innovación tecnológica.
- • Amor: con la persona menos imaginada se despertará una afinidad para el romance.
23:40
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: ciertos errores serán por poca capacitación pero otros por descuido.
- • Amor: alguien que se suma al entorno le impactará y pronto deseará un encuentro.
23:40
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: llegarán propuestas que estimularán su interés pero les hallará una falla.
- • Amor: la armonía de la relación estará comprometida por descuidos que puede subsanar.
23:39
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causará revuelo en el entorno pero serán positivas.
- • Amor: la calidez de la pareja se verá alterada por familiares que se entrometen demasiado.
23:39
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE Y SINCERA, NO EMITE JUICIOS HASTA NO TENER LA PLENA CERTEZA.
23:38
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