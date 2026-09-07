Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20) 

  • Trabajo y negocios: tendrá una intuición sobresaliente para crear o manejar negocios interesantes. 
  • Amor: aunque le cueste, abrirá el corazón y se mostrará tal cual es; estará irresistible.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20) 

  • Trabajo y negocios: mostrará su talento para la creación de proyectos o negocios prósperos. 
  • Amor: la calidez de la pareja estará amenazada por gente entrometida que causa confusión.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: no será momento para arriesgarse con cambios en proyectos nuevos. 
  • Amor: disfrutará de emociones intensas que crearán momentos cálidos en la relación.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22) 

  • Trabajo y negocios: el clima laboral podría enrarecerse si toma iniciativas sin consultar. 
  • Amor: la indiferencia será una mala actitud en la relación que hará bien en desprenderse.
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  • LEO (julio 23-agosto 22) 

  • Trabajo y negocios: surgirán señales de traslados, cambios o mudanzas y noticias alentadoras. 
  • Amor: se cuidará de no idealizar algún aspecto o rasgo de su pareja y la verá tal como es.
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VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

  • Trabajo y negocios: cuando nadie hace nada, tomará iniciativas que mejorarán las cosas. 
  • Amor: un encuentro fortuito derivará en un momento romántico que se sentirá irresistible.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

  • Trabajo y negocios: propicio para las ventas y los acuerdos para generar proyectos o negocios. 
  • Amor: resolverá con carácter un viejo conflicto y la armonía en la pareja se consolidará.

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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

  • Trabajo y negocios: los escasos resultados no le inquietarán, serán el desafío para superar. 
  • Amor: la relación perderá con la insistencia en negar hechos y responder con enredos.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios: momento para dar paso a cambios en la innovación tecnológica. 
  • Amor: con la persona menos imaginada se despertará una afinidad para el romance.
23:40
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: ciertos errores serán por poca capacitación pero otros por descuido. 
  • Amor: alguien que se suma al entorno le impactará y pronto deseará un encuentro.

23:40
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

  • Trabajo y negocios: llegarán propuestas que estimularán su interés pero les hallará una falla. 
  • Amor: la armonía de la relación estará comprometida por descuidos que puede subsanar.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causará revuelo en el entorno pero serán positivas. 
  • Amor: la calidez de la pareja se verá alterada por familiares que se entrometen demasiado.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE Y SINCERA, NO EMITE JUICIOS HASTA NO TENER LA PLENA CERTEZA.

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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 8 de setiembre?

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