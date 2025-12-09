Redacción EC
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: un evento despertará su interés por una tecnología con gran futuro.  

Amor: mediará en discusiones sin perder el equilibrio y le prodigarán mucho afecto.

11:00

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter obrará de estímulo para la gente incorregible.  

Amor: su presencia alejará a los entrometidos de siempre y le mostrará irresistible.

11:00

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: se meterá en proyectos de otros y los convertirá en éxito.  

Amor: una cita que promete ser romántica predispone a abrir el corazón y a escuchar.

11:00

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: las personas que traban sus proyectos se correrán y todo fluirá. 

Amor: su timidez se convertirá en un factor de seducción en un amable encuentro.

10:59

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: su capacidad para destacarse mejorará el alcance de un proyecto.  

Amor: iniciará una relación con alguien inesperado y comenzará a enamorarse.

10:59

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: desgastará su energía por insistir con asuntos que otros han dejado de lado. 

Amor: dejará fluir su alma sensible y llamará la atención de alguien especial.

10:59

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RÁPIDAMENTE ATRAIDA POR LAS NOVEDADES. LE EXTRAE LA DIVERSIÓN Y LA VERDAD.

10:59

