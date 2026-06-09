Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:09

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas que deja de lado se convertirán en una idea y luego en el proyecto.  

Amor: si lo desea profundamente, recuperará la cálida magia del romance en sus inicios.

08:09

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio nuevo le hará obtener éxito y beneficios inesperados.  

Amor: tendrá un gran esmero al expresar sentimientos y alguien querrá acercarse.

08:09

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será mala idea precipitarse porque podría iniciar una serie de errores.  

Amor: los problemas de comunicación provocarán malentendidos que hará bien en aclarar.

08:08

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se avecina el momento para administrar la generosidad con rigurosidad.  

Amor: se concentrará en la relación para generar los cambios que necesita la pareja.

08:08

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas, atraerá la atención del entorno.  

Amor: manejará mejor su tiempo y provocará encuentros cálidos y citas románticas.

08:08

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá que deshacer cambios que aportan poco y nada al trabajo.  

Amor: será buena idea dejar de lado las críticas e intentar una escucha más atenta.

08:08

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una de sus mejores ideas no será bien comprendida pero se hará entender.  

Amor: la armonía lograda en la pareja predispone a planear un nuevo horizonte.

08:08

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: parecerá que no le alcanza el tiempo pero será cuestión de organizarse.  

Amor: actitudes caprichosas podrían opacar la vida cotidiana de la pareja.

08:07

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: logrará el trabajo eficiente como tanto le gusta y será destacado.  

Amor: se esforzará en cambiar actitudes en la pareja, será divertido pero en vano.

08:00

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para derribar un hábito que produce demoras.  

Amor: notará gestos que indican un pedido de más atención en la pareja y se ocupará.

08:00

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento favorable para los cambios de planes y el avance de los negocios.  

Amor: querrá una permanente expresión del afecto pero también será bueno retribuir.

08:00

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aprovechará su vocación de servicio al aplicarlo en un proyecto excelente.  

Amor: su pareja no está para adivinar sus deseos o intenciones, si lo habla, le amarán.

08:00

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAPAZ DE ATENDER VARIOS FRENTES A LA VEZ Y MANEJARLOS CON MAESTRÍA.

07:59

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 9 de junio?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 8 de junio