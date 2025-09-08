Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20) 

Trabajo y negocios: en una reunión se destacará su talento para elaborar los nuevos proyectos. 

Amor: momento para dejar de lado exigencias o reproches que alteran la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Trabajo y negocios: tendrá que resistir los embates de gente maliciosa. Estará firme hacia sus metas. 

Amor: su interés por relacionarse con alguien tendrá éxito y un romance se avecina.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Trabajo y negocios: sus habilidades se mostrarán y su entorno destacará su talento negociador. 

Amor: la comunicación mejorará mucho y se notará en el feliz intercambio íntimo.

CANCER (junio 22-julio 22) 

Trabajo y negocios: buenos contactos serán el secreto para el crecimiento material. Proyectos nuevos. 

Amor: actitudes de indiferencia darán lugar al surgimiento de eternas discusiones.

LEO (julio 23-agosto 22) 

Trabajo y negocios: un logro inesperado aumentará sus ingresos y le dará una nueva responsabilidad. 

Amor: se valorará en la pareja lo que hace para armonizar polos opuestos con calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Trabajo y negocios: si va a discutir por todo, afectará el progreso de un proyecto; atención. 

Amor: su carácter reservado pero encantador será atrapante para alguien cercano.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Trabajo y negocios: gente influyente observará su trabajo exitoso y le hará una propuesta. 

Amor: un cálido gesto revivirá una relación que cree dañada. Romance inolvidable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Trabajo y negocios: se avecinan molestos cambios pero aprenderá a vencer desafíos. 

Amor: una sucesión de malentendidos impedirán que se concrete la cita que más desea.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Trabajo y negocios: momento para las ideas audaces que generen acciones exitosas. 

Amor: un hermoso evento permitirá fortalecer y renovar la calidez perdida en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

Trabajo y negocios: merodeará gente maliciosa y le alertarán para cuidar su proyecto. 

Amor: agradables coincidencias con cierta persona harán surgir una cálida afinidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Trabajo y negocios: momento para estar alerta por posible extravío de papeles importantes. 

Amor: la atención de las inquietudes de su pareja será vital y le hará bien a la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: llegará una inesperada oportunidad de prosperidad y la aprovechará. 

Amor: descubrirá un alma gemela en la persona menos pensada; momento inolvidable.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REACIA A LA SUMISIÓN. PREFIERE LA FORTALEZA Y DIVERTIDA LEALTAD.

