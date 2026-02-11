Horóscopo de HOY, miércoles 11 de febrero: mira qué dicen los astros según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:54

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: demoras y trabas en los proyectos pondrán en riesgo su esfuerzo pero lo revertirá. 

Amor: no dudará en expresar lo que siente a alguien interesante que le quita el sueño.

07:54

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su rasgo paciente serenará los ánimos y frenará disputas que a nada conducen.  

Amor: su alma vibrará cuando cierta persona se acerque para una afectuosa charla.

07:54

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: mejorará la tarea si decide resolver una cosa por vez y será un gran éxito.  

Amor: la ansiedad no será el mejor estado para concurrir a una cita pero la pasará bien.

07:53

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados y gente influyente lo considerará como ejemplar.  

Amor: cierta actitud de su pareja hará caer su coraza protectora y se enamorará.

07:52

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: comprobará que aumentan los beneficios pero los gastos son preocupantes.  

Amor: por una confusión, la confianza se resentirá y surgen roces en la pareja. 

07:52

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si los negocios no dan el resultado esperado, será momento de ser audaz.  

Amor: las nuevas relaciones estarán favorecidas y disfrutará de encuentros gratos.

07:51

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alcanzará metas difíciles porque no dejará detalle alguno librado al azar.  

Amor: ante cierto hartazgo, se alejará de entrometidos y el romance será inolvidable.

07:51

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio tendrá las condiciones para crecer pero no arrancará. 

Amor: no será buena idea reprimir sentimientos, porque su encanto fluirá con serenidad.

07:51

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que afectarán negocios o proyectos.  

Amor: terminarán las peleas y los silencios y el encanto volverá a recrear la intimidad.

07:50

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos delicados que mejoran la calidad de los proyectos.  

Amor: privilegiará el orden y la limpieza y su pareja disimulará las molestias; atención.

07:50

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán respuestas positivas ante algún cambio o búsqueda de nuevo empleo.  

Amor: surgirán tensiones por alguna actitud displicente y su pareja se lo hará saber.

07:48

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no será el momento para hacer consultas ni pedir consejos. Su plan será exitoso.  

Amor: un conflicto que se resuelve adecuadamente estimulará momentos felices.

07:47

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FOGOSA Y ALGO POSESIVA EN LA PAREJA PERO OCULTA UN POCO SUS SENTIMIENTOS.

07:47

