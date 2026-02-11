Horóscopo de HOY, miércoles 11 de febrero: mira qué dicen los astros según tu signo zodiacal

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: demoras y trabas en los proyectos pondrán en riesgo su esfuerzo pero lo revertirá.
Amor: no dudará en expresar lo que siente a alguien interesante que le quita el sueño.
Trabajo y negocios: su rasgo paciente serenará los ánimos y frenará disputas que a nada conducen.
Amor: su alma vibrará cuando cierta persona se acerque para una afectuosa charla.
Trabajo y negocios: mejorará la tarea si decide resolver una cosa por vez y será un gran éxito.
Amor: la ansiedad no será el mejor estado para concurrir a una cita pero la pasará bien.
Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados y gente influyente lo considerará como ejemplar.
Amor: cierta actitud de su pareja hará caer su coraza protectora y se enamorará.
Trabajo y negocios: comprobará que aumentan los beneficios pero los gastos son preocupantes.
Amor: por una confusión, la confianza se resentirá y surgen roces en la pareja.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si los negocios no dan el resultado esperado, será momento de ser audaz.
Amor: las nuevas relaciones estarán favorecidas y disfrutará de encuentros gratos.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: alcanzará metas difíciles porque no dejará detalle alguno librado al azar.
Amor: ante cierto hartazgo, se alejará de entrometidos y el romance será inolvidable.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un negocio tendrá las condiciones para crecer pero no arrancará.
Amor: no será buena idea reprimir sentimientos, porque su encanto fluirá con serenidad.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que afectarán negocios o proyectos.
Amor: terminarán las peleas y los silencios y el encanto volverá a recrear la intimidad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos delicados que mejoran la calidad de los proyectos.
Amor: privilegiará el orden y la limpieza y su pareja disimulará las molestias; atención.
Trabajo y negocios: llegarán respuestas positivas ante algún cambio o búsqueda de nuevo empleo.
Amor: surgirán tensiones por alguna actitud displicente y su pareja se lo hará saber.
Trabajo y negocios: no será el momento para hacer consultas ni pedir consejos. Su plan será exitoso.
Amor: un conflicto que se resuelve adecuadamente estimulará momentos felices.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FOGOSA Y ALGO POSESIVA EN LA PAREJA PERO OCULTA UN POCO SUS SENTIMIENTOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 11 de febrero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 11 de febrero?
• Revisa aquí el horóscopo del martes 10 de febrero