Por Redacción EC
12:22

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto.

11:45

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ingresará en una nueva etapa, la buena fortuna estará de su lado y habrá logros. 

Amor: hallará a la persona que le enamora y comprende como nadie su mundo interior.

11:45

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: responderá con todo su carácter ante una situación difícil y no pedirá ayuda. 

Amor: conocerá a alguien que no tiene exigencias ni pedidos insólitos. Momentos felices.

11:45

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán ideas que debiera considerar porque tendrán la clave del éxito. 

Amor: su entorno elogiará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.

11:45

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su aguda intuición le indicará que algo podría fallar pero lo hallará a tiempo. 

Amor: la relación le dará motivos para disfrutar de la calidez y pensar en un dulce futuro.

11:44

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para alejarse de personas que obstaculizan su camino al éxito. 

Amor: momento de plenitud en la relación; un encuentro romántico encenderá la calidez.

11:44

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su insistencia favorecerá a los proyectos audaces que generarán cambios. 

Amor: sus expectativas crecerán cuando empiece a conocer a alguien muy especial.

11:44

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta audaz generará un beneficio fuera de los planes. 

Amor: cierta actitud indicará que aún permanece abierta alguna herida que debe cerrarse.

11:44

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter alejará a gente que colabora pero se calmará. 

Amor: un intercambio de palabras en la pareja mostrará que quedan temas pendientes.

11:44

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con los datos correctos estará imbatible y el éxito será seguro. 

Amor: el buen humor será la clave para generar calidez y armonizar la intimidad.

11:44

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus metas estarán claras y más cerca pero algo no funcionará. 

Amor: querrá tener sus propios tiempos, no se animará a pedirlo pero lo intentará.

11:43

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: mientras todos van tras una meta ilusoria, con los datos correctos, ganará. 

Amor: su fuerte encanto será observado por una persona muy atractiva y se enamora.

11:43

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá dejar de lado lo habitual y rutinario y lo hacerlo a su modo. 

Amor: llega el momento de escuchar a la persona menos imaginada y le inundará el deseo.

11:43

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFORME CON SU MUNDO TRANQUILO Y APACIBLE. AMA LAS REUNIONES FAMILIARES.

11:43

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 12 de agosto?

• Revisa el horóscopo del martes 11 de agosto