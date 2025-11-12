Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 12 de noviembre.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 12 de noviembre.
ARIES (marzo 21- abril 20)
Trabajo y negocios: su empuje optimista ayudará a encontrar caminos nuevos para alcanzar el éxito.
Amor: una pequeña atención aumentará el encanto que agrada a cierta persona.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la actitud de un colega representará un desafío que le hará reflexionar.
Amor: una actividad en común afianzará la intimidad y permitirá hacer planes.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una situación será complicada pero un plan inteligente la resolverá con éxito.
Amor: distinguirá a la persona que desea conocer entre otras y no querrá separarse más.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: la propuesta de un colega trabará su esfuerzo pero hallará algo positivo.
Amor: no será buena idea mostrarse siempre dispuesto a lo que los demás quieren.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: ciertas noticias marcarán el inicio de una etapa de beneficios y mayor prosperidad.
Amor: hallará cómo mejorar la intimidad y serán momentos difíciles de olvidar.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: su capacidad para la estabilidad salvará un proyecto que está estancado.
Amor: con las cosas claras se revelará aquello que en la pareja está guardado.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: participará con gente nueva e iniciará actividad que crea beneficios.
Amor: alguien encantador elegirá quedarse a su lado y surgirá una hermosa relación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: poseerá datos vitales para mejorar los proyectos y será muy solicitado.
Amor: su encanto hará que no pase inadvertido a cierta persona que se acercará.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: comprobará que ciertos negocios no tienen la audacia suficiente.
Amor: momentos de discordia por la rutina. Conviene pasar a la acción y hacer las paces.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: etapa favorable para hacer cumplir los planes postergados.
Amor: en un encuentro formal le expresarán admiración y un amor surgirá incontenible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la respuesta esperada llega y le ayudará a retomar planes suspendidos.
Amor: le pedirán mayor compromiso y tendrá una conmoción, pero verá que todo va bien.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará previsiones en los negocios porque hay riesgo de revés económico.
Amor: sentirá poderosa atracción por alguien que se cruza en su camino día tras día.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: METICULOSA Y PROVISTA DE BUEN RAZONAMIENTO. BRILLA EN LAS REUNIONES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 12 de noviembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 12 de noviembre?
• Revisa aquí el horóscopo del martes 11 de noviembre