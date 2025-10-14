Trabajo y negocios: los compromisos postergados adquieren importancia y traerán beneficios.
Amor: las trabas emocionales caerán y el intercambio amoroso crecerá en la pareja.
Trabajo y negocios: su intuición le guiará hacia las personas claves para iniciar un proyecto.
Amor: no será nada bueno idealizar rasgos de su pareja; podría ver algo que no es.
Trabajo y negocios: el inicio de su proyecto podría demorarse por acción de gente maliciosa.
Amor: su pareja expresará sentimientos guardados y la armonía mejorará la intimidad.
Trabajo y negocios: se avecina el momento de las decisiones importantes que serán positivas.
Amor: un nuevo romance provocará algún comentario a sus espaldas, pero no importará.
Trabajo y negocios: estará más allá de lo que quiere su entorno porque gente influyente le llamará.
Amor: no escuchará chismes o rumores. Su pareja le seguirá amando como siempre.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: malentendidos podrían provocar que un proyecto o negocio se frustre.
Amor: una respuesta impulsiva desatará discusiones en la pareja, pero dialogarán.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: convencerá a personas importantes con su habilidad y alcanzará metas.
Amor: escuchará en un mensaje esa voz que le hace vibrar y ya no esperará más.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: el entorno concretará reuniones sin avisarle y querrá desconocerlas.
Amor: encarará un proyecto en común en la pareja y las cosas comienzan a mejorar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un escenario cambiante no ayudará, pero hallará lo positivo.
Amor: momento para escuchar con atención en la pareja y aceptar que se equivoca.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirá un problema en la que su criterio será la solución.
Amor: la insistente presencia de una ex pareja provocará malentendidos en la pareja.
Trabajo y negocios: no será buena idea subestimar a alguien que posee objetivos claros.
Amor: caerá en la trampa de darle crédito a rumores pero llegará a la verdad.
Trabajo y negocios: momento para encarar reparaciones y hacer mejoras en el ambiente.
Amor: hará bien en defender su punto de vista en la pareja; le mostrarán respeto.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PRECISA. SU IDEA DE HACER LAS COSAS BIEN LE DISTANCIA DE OTRAS PERSONAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 15 de octubre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 15 de octubre?
• Revisa aquí el horóscopo del martes 14 de octubre