Trabajo y negocios: necesitará la ayuda de esa persona con la que tiene diferencias, los beneficios lo ameritan.
Amor: un posible encuentro con alguien especial le llenará de cálidas expectativas.
Trabajo y negocios: su presencia evitará que una discusión entre colegas ahonde un reiterado desacuerdo.
Amor: si apacigua los ánimos, logrará recrear un clima interesante en la cita con su pareja.
Trabajo y negocios: un negocio estancado se revertirá y creará condiciones favorables a los beneficios.
Amor: su pareja se resistirá a participar de las intrigas que cierta gente propone.
Trabajo y negocios: se refugiará en su interior para no escuchar problemas, pero si se anima, los resolverá.
Amor: recibirá inesperada muestra de calidez y la soledad pasará al olvido.
Trabajo y negocios: cuando hace demasiados reproches, aleja a las personas que le rodean y pierde apoyos.
Amor: alguien que le atrae quedará impactado por su irresistible encanto.
Trabajo y negocios: conviene no participar de negocios de los que no conoce nada para no generar inquietud.
Amor: las pequeñas atenciones día a día, fortalecerán todo lo que une a la pareja.
Trabajo y negocios: conocerá a un colega que reúne los atributos de la mayor idoneidad; habrá nuevos planes.
Amor: llegará una persona agradable y no evitará que se enamore; no se precipite.
Trabajo y negocios: el entorno le dará la razón por su audaz idea y el plan se cumple con excelente resultado.
Amor: la calidez en una cita le llegará al corazón y se enamorará de inmediato.
Trabajo y negocios: verá todo con demasiado optimismo y los errores comenzarán a surgir y habrá desazón.
Amor: no tendrá más que actuar con gestos sutiles para llenar de calidez a la pareja.
Trabajo y negocios: al vencer las dificultades, las buenas oportunidades aparecerán de improviso.
Amor: su timidez se disipará y encenderá los momentos en una cita romántica.
Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y dan la señal que indica cercanía de prosperidad.
Amor: concretará un viejo anhelo junto a la persona que ama y sanará una vieja herida.
Trabajo y negocios: aunque se produzcan altibajos, los beneficios continuarán. Su mundo no será alterado.
Amor: está a punto de conocer a su alma gemela en el lugar menos imaginado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA EN EL AMOR, CREE QUE LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL VAN SIEMPRE UNIDOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 17 de diciembre?
