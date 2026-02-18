Horóscopo de HOY, miércoles 18 de febrero: conoce las predicciones según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:19

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará alguien con quien tiene diferencias para sumarse al proyecto; algo se supera.  

Amor: una cita romántica será agradable y le llena de expectativas para avanzar.

08:19

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas comenzará a interesarle, pero tomará partido.  

Amor: con gestos de simpatía logrará un ambiente divertido en un encuentro social.

08:18

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado se revertirá y creará condiciones para crecer.  

Amor: su pareja no querrá estar en un evento que cree importante, pero la entenderá.

08:18

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: querrá mantener sus principios pero le demostrarán que ya no son viables.  

Amor: alguien le hará una inesperada muestra de afecto y la soledad queda atrás, felizmente.

08:18

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demasiados reproches a su entorno podría traerle problemas y perder los apoyos.  

Amor: alguien que le gusta quedará impactado por su encanto; se avecina un cálido romance.

08:17

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: invertir en negocios que desconoce o poco claros no será una buena opción.  

Amor: la atracción consolida la unión de la pareja y permite generar un nuevo comienzo.

08:17

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se presentará alguien que reúne los méritos necesarios para el trabajo.  

Amor: conocerá a una agradable persona que le hará sentir que pronto se enamorará.

08:16

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su entorno le dará la razón y apoyará su idea. El resultado será excelente.  

Amor: la calidez surgida en una cita le llegará al corazón y sentirá que se enamora.

08:16

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con optimismo evitará los errores más delicados en el negocio.  

Amor: compartirá gestos sutiles con el entorno y alguien quedará prendado de su encanto.

08:16

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: vencerá dificultades y las oportunidades aparecerán; éxito resonante.  

Amor: la timidez dejará de ser un problema y todo el encanto contenido se liberará.

08:13

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará con éxito y comenzará a ver indicios de prosperidad.  

Amor: concretará una charla pendiente en la relación y se cerrarán heridas del pasado.

08:12

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: podrá haber altibajos pero los beneficios continuarán y su trabajo será reconocido.  

Amor: pronto conocerá a su alma gemela y será una bella persona, para enamorarse.

08:12

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA EN EL AMOR, CREE QUE LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL VAN SIEMPRE UNIDOS.

08:12

