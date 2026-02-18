Horóscopo de HOY, miércoles 18 de febrero: conoce las predicciones según tu signo zodiacal

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: llegará alguien con quien tiene diferencias para sumarse al proyecto; algo se supera.
Amor: una cita romántica será agradable y le llena de expectativas para avanzar.
Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas comenzará a interesarle, pero tomará partido.
Amor: con gestos de simpatía logrará un ambiente divertido en un encuentro social.
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado se revertirá y creará condiciones para crecer.
Amor: su pareja no querrá estar en un evento que cree importante, pero la entenderá.
Trabajo y negocios: querrá mantener sus principios pero le demostrarán que ya no son viables.
Amor: alguien le hará una inesperada muestra de afecto y la soledad queda atrás, felizmente.
Trabajo y negocios: demasiados reproches a su entorno podría traerle problemas y perder los apoyos.
Amor: alguien que le gusta quedará impactado por su encanto; se avecina un cálido romance.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: invertir en negocios que desconoce o poco claros no será una buena opción.
Amor: la atracción consolida la unión de la pareja y permite generar un nuevo comienzo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se presentará alguien que reúne los méritos necesarios para el trabajo.
Amor: conocerá a una agradable persona que le hará sentir que pronto se enamorará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su entorno le dará la razón y apoyará su idea. El resultado será excelente.
Amor: la calidez surgida en una cita le llegará al corazón y sentirá que se enamora.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con optimismo evitará los errores más delicados en el negocio.
Amor: compartirá gestos sutiles con el entorno y alguien quedará prendado de su encanto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: vencerá dificultades y las oportunidades aparecerán; éxito resonante.
Amor: la timidez dejará de ser un problema y todo el encanto contenido se liberará.
Trabajo y negocios: un proyecto avanzará con éxito y comenzará a ver indicios de prosperidad.
Amor: concretará una charla pendiente en la relación y se cerrarán heridas del pasado.
Trabajo y negocios: podrá haber altibajos pero los beneficios continuarán y su trabajo será reconocido.
Amor: pronto conocerá a su alma gemela y será una bella persona, para enamorarse.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA EN EL AMOR, CREE QUE LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL VAN SIEMPRE UNIDOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 18 de febrero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 18 de febrero?
• Revisa aquí el horóscopo del martes 17 de febrero