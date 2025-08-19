ARIES (marzo21-abril 20)
Trabajo y negocios: la dinámica actual exigirán actitudes de plena concentración y logrará el éxito.
Amor: si modera sus impulsos, beneficiará a la relación y será como al principio.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: resolverá una situación delicada que exige mucha prudencia; todo mejorará.
Amor: dirá cosas que no reflejan su sentimiento real y causan heridas que deberá sanar.
GEMINIS (mayo 21-junio21)
Trabajo y negocios: se concretará un proyecto bien planeado pero habrá obstáculos que superará.
Amor: armonía intensa y lazos fortalecidos; la pareja crecerá hacia la madurez.
CÁNCER (junio22-julio23)
Trabajo y negocios: encarará acciones exitosas pero problemas inesperados causarán cierto retraso.
Amor: su alma sensible será herida por un reproche que recibe injustamente.
LEO (julio 24-Agosto23)
Trabajo y negocios: tendrá confianza para delegar tareas en personas que han generado éxito.
Amor: confusión creada por entrometidos creará incertidumbre en la pareja.
VIRGO (agosto 24-Sept.23)
Trabajo y negocios: querrá obtener ese dato clave para su proyecto y pronto surgirá nuevo desafío.
Amor: la pareja eludirá un camino tormentoso para dialogar con el corazón.
LIBRA (sept 24-oct.22)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto dejará de estar estancado para arrojar interesante beneficio.
Amor: un encuentro fortuito será propicio para conocer a una persona fascinante.
ESCORPIO (oct 23-nov 22)
Trabajo y negocios: aportará las ideas que superan los problemas del proyecto y obtiene el éxito.
Amor: captará la atención de alguien especial en una reunión. Momento inolvidable.
SAGITARIO (nov 23-dic 21)
Trabajo y negocios: los negocios podrían sufrir altibajos pero con optimismo los restablecerá.
Amor: mejorará la comunicación en la pareja y eso creará un lazo de fuerte armonía.
CAPRICORNIO (dic 22-ene 20)
Trabajo y negocios: su experiencia será más que suficiente para resolver lo que otros dejan atrás.
Amor: propicio para la diversión. Su encanto estará irresistible y será el centro de todo.
ACUARIO (ene 21-feb 19)
Trabajo y negocios: algunos colegas pretenderán que deje atrás los proyectos, pero eso no ocurrirá.
Amor: quien menos imagina querrá acercarse y le provocará un fuerte enamoramiento.
PISCIS (feb 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento para resguardar papeles y objetos valiosos; posible riesgo de pérdidas.
Amor: la corriente afectiva estará vibrando al unísono con intensa ternura en la pareja.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA Y TRANQUILA CUANDO LAS ACCIONES SUBEN PERO SE DEPRIME CUANDO BAJAN.
