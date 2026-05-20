Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: una decisión impulsiva podría trabar ese proyecto que tiene todo su esfuerzo.
Amor: su encanto llamará la atención de alguien que dará rodeos antes de acercarse.
Trabajo y negocios: se esforzará para que una de sus ideas sea llevada a la práctica pero no es su tiempo.
Amor: le atraerá alguien que se muestra sin dobleces ni prejuicios; posible romance.
Trabajo y negocios: una situación desafortunada al final, se resolverá con las mejores perspectivas.
Amor: cuando comience a cerrar heridas en la relación, la calidez crecerá con armonía.
Trabajo y negocios: llegarán las definiciones en temas de herencias, litigios o asuntos pendientes.
Amor: las dudas infundadas ganarán terreno y le obligará a cambiar de planes en la pareja.
Trabajo y negocios: momento de las decisiones correctas en tiempo y forma. Su audacia será destacada.
Amor: la relación podría estar enriesgo por una definición que se ha tomado postergado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: moderará las críticas porque comenzará a recibir observaciones.
Amor: todo marchará mejor si aumenta la sensibilidad y no exagera con el intelecto.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y noticias: hallará muy adecuada la gratificación ofrecida y la tarea por realizar.
Amor: se avecinan momentos en los las discusiones harán daño a la armonía de la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y noticias: su intuición le guiará con acierto y uno de sus negocios será un éxito.
Amor: aunque no se deslumbre fácilmente, será atraído por el encanto de cierta persona.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: detectará los atajos de unos pícaros, pero lo suyo será talento.
Amor: disfrutará de un divertido encuentro con cierta persona; se avecina un romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una interesante propuesta merecerá que la estudie a fondo.
Amor: momentos de ternura en la pareja, le harán sentir que su actitud es conflictiva.
Trabajo y negocios: un emprendimiento familiar podría ser fuente de conflictos, pero los evitará.
Amor: su natural espontaneidad atraerá a esa persona tan especial que se acercará.
Trabajo y negocios: tendrá certeza como para implementar los cambios que traerán el éxito.
Amor: su actitud introvertida llamará la atención de alguien que será su alma gemela.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA. JUEGA CON LA SUTIL LÍNEA QUE SEPARA LA AMISTAD DEL AMOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 20 de mayo?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 20 de mayo?
• Revisa aquí el horóscopo del martes 19 de mayo