Horóscopo de HOY, miércoles 21 de enero: mira lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio

Trabajo y negocios: con habilidad superará los errores provocados por otros y concretará las metas.
Amor: por intuición sabrá que hay algo que no está dicho pero al dialogar, lo descubrirá.
Trabajo y negocios: una mala interpretación le jugará en contra pero verá las cosas tal como son.
Amor: en una reunión que parece aburrida habrá alguien agradable que le gustará.
Trabajo y negocios: una de sus ideas logrará un éxito inesperado. Gente influyente le llamará.
Amor: le dolerá recibir críticas y creerá que ya nada es como antes pero será otra cosa.
Trabajo y negocios: su intuición mejorará un proyecto que tiene fallas y no puede avanzar.
Amor: volverá al lugar que le recuerda a ese amor esquivo que resulta inolvidable.
Trabajo y negocios: vencerá las críticas con buenos argumentos y podrá conservar el liderazgo.
Amor: una pequeña atención anunciará la reconciliación o un nuevo romance.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: ayudará a un colega en problemas pero aumentarán las críticas.
Amor: ciertas actitudes de terceros molestarán pero la armonía lograda estará a salvo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: resultará fructífera una inversión que no creía segura y todo mejora.
Amor: en la pareja habrá quejas por la relación con amigos. Será buena idea compartirla.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: estará agudizada su intuición para disipar todas las dificultades.
Amor: su experiencia le mostrará el camino que le lleva a concretar un romance estable.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: será necesario el alejamiento de gente que perturban las tareas.
Amor: resultará agradable una cita romántica gracias a su encantadora simpatía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su proyecto más elaborado crecerá generando gran confianza.
Amor: alguien extrovertido no será la persona más apropiada para una relación nueva.
Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán con la ayuda de los colegas más idóneos.
Amor: si evita trasladar los problemas del trabajo a la pareja, todo comenzará a mejorar.
Trabajo y negocios: llegarán noticias optimistas. Su plan alcanzará el éxito por proyectos nuevos.
Amor: su pareja querrá atención y si no puede o no lo quiere advertir, tendrá problemas.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LABORIOSA Y EFICIENTE PERO NO SE APURA. LE GUSTA QUE LAS COSAS SALGAN BIEN.
