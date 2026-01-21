Horóscopo de HOY, miércoles 21 de enero: mira lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 21 de enero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 21 de enero del 2026.

Por Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio. ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 21 de enero?

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con habilidad superará los errores provocados por otros y concretará las metas.  

Amor: por intuición sabrá que hay algo que no está dicho pero al dialogar, lo descubrirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una mala interpretación le jugará en contra pero verá las cosas tal como son. 

Amor: en una reunión que parece aburrida habrá alguien agradable que le gustará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas logrará un éxito inesperado. Gente influyente le llamará.  

Amor: le dolerá recibir críticas y creerá que ya nada es como antes pero será otra cosa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su intuición mejorará un proyecto que tiene fallas y no puede avanzar.  

Amor: volverá al lugar que le recuerda a ese amor esquivo que resulta inolvidable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: vencerá las críticas con buenos argumentos y podrá conservar el liderazgo.  

Amor: una pequeña atención anunciará la reconciliación o un nuevo romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ayudará a un colega en problemas pero aumentarán las críticas.  

Amor: ciertas actitudes de terceros molestarán pero la armonía lograda estará a salvo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resultará fructífera una inversión que no creía segura y todo mejora.  

Amor: en la pareja habrá quejas por la relación con amigos. Será buena idea compartirla.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: estará agudizada su intuición para disipar todas las dificultades.  

Amor: su experiencia le mostrará el camino que le lleva a concretar un romance estable. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será necesario el alejamiento de gente que perturban las tareas.  

Amor: resultará agradable una cita romántica gracias a su encantadora simpatía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su proyecto más elaborado crecerá generando gran confianza.  

Amor: alguien extrovertido no será la persona más apropiada para una relación nueva.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán con la ayuda de los colegas más idóneos.  

Amor: si evita trasladar los problemas del trabajo a la pareja, todo comenzará a mejorar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegarán noticias optimistas. Su plan alcanzará el éxito por proyectos nuevos.  

Amor: su pareja querrá atención y si no puede o no lo quiere advertir, tendrá problemas.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LABORIOSA Y EFICIENTE PERO NO SE APURA. LE GUSTA QUE LAS COSAS SALGAN BIEN.

