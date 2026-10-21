Por Redacción EC
07:56

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se decidirá por el proyecto menos requerido y será el que construya su éxito. 

Amor: trabas emocionales podrían complicar la armonía, pero se ocupa y las supera.

07:56

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá la intuición para elegir a las personas que ayudarán con los trabajos. 

Amor: idealizará un rasgo de su pareja y eso no hará bien a la armonía lograda.

07:55

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será cuestionado por mala intención o envidia. 

Amor: momento para expresar esos sentimientos profundos que aumentan la calidez.

07:55

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: postergará una medida y le criticarán, pero las razones serán brillantes. 

Amor: un nuevo romance surgirá en el horizonte pero provocará inquietud en el entorno.

07:55

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su punto de vista será el opuesto en cuanto a iniciar o no un proyecto o negocio. 

Amor: propicio ignorar habladurías de terceros; la pareja muestra cada día mayor solidez.

07:55

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá imprevisto que causará demoras, pero todo será subsanado. 

Amor: un malentendido creará una situación confusa, pero las explicaciones convencerán.

07:55

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para persuadir será muy requerida en esta etapa. 

Amor: recibirá el mensaje para concretar el encuentro más ansiado; posible romance.

07:55

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sentirá que las reuniones con otras áreas aportan casi nada. 

Amor: descubrirá lo hermoso que resulta hacer alguna actividad junto a su pareja.

07:55

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: estará en medio de fuertes cambios, pero alcanzará las metas. 

Amor: en la pareja, le harán ver que comete errores; será inteligente aceptarlo y cambiar.

07:55

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia provocará cambios drásticos, pero lo arreglará. 

Amor: una relación del pasado causará inquietud y malentendidos en la pareja.

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ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará alguien con otro método para los trabajos, pero no incidirá. 

Amor: las ideas fijas o sobrentendidas serán motivo para comenzar con las discusiones.

07:54

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar reparaciones o compras de equipamiento nuevo. 

Amor: ganará respeto en la pareja al sostener sus puntos de vista con carácter.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PULCRA Y PRECISA. SU IDEA DE LAS COSAS BIEN HECHAS LE ALEJA DE OTRAS PERSONAS 

07:54

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 21 de octubre?

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