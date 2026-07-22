ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: excelente resultado en nuevas tareas o proyectos y el entorno lo elogiará.
Amor: alguien quedará impactado por su atractivo encanto y una muestra de su carácter.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: aunque con menos datos de los necesarios, formulará un cambio de planes.
Amor: momentos de plena armonía encenderán el deseo y crearán una dulce vivencia.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: demasiadas interrupciones en su trabajo le indicarán que debe aislarse.
Amor: sorprenderá cuando aflore un rasgo poco conocido pero a su pareja le gustará.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: hallará un modo creativo para organizar tareas o proyectos complicados.
Amor: sufrirá cierta indecisión antes de tomar iniciativas audaces; mejor no precipitarse.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un proyecto bien elaborado le dará satisfacciones ya en su inicio. Todo mejorará.
Amor: se producirá el encuentro donde se verá si una amistad pasa a ser un romance.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: revisará ciertos detalles antes de mostrar su trabajo y será un éxito.
Amor: alguna actitud egoísta en la relación enfriará la comunicación pero la restaurará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su pretensión de ingresos será evaluada y el resultado le sorprenderá.
Amor: un simple gesto aportará una agradable señal y la relación volverá a la armonía.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: el entorno reclamará por ciertas dudas pero todo marchará bien.
Amor: un encuentro al que no le asigna interés resultará en un momento romántico.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: necesitará resguardar sus activos y evitar los riesgos.
Amor: una confusión podría ser el detonante de malentendidos que desgastan a la pareja.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: le concederán atribuciones como para proponer cambios.
Amor: una tierna actitud será lo más esperado en la relación para crear momentos felices.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: surgen indicios que anunciarán una nueva etapa, más promisoria.
Amor: el encuentro con una persona extrovertida derivará en momentos únicos.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: algunas tareas se sumarán pero las llevará al éxito tomando audaces iniciativas.
Amor: su encanto no podrá ser pasado por alto, incluso a los que simulan indiferencia.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ANSIOSA POR VIAJAR Y CONOCER OTRAS TIERRAS, PERSONAS Y CULTURAS EXÓTICAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 22 de julio?
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