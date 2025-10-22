Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará una decisión inteligente y las cosas se ordenarán. Un proyecto crecerá.  

Amor: una actitud impulsiva afectará sentimientos en la pareja pero lo reparará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para encontrar un nuevo horizonte en el que sea más valorado.  

Amor: un encuentro fortuito tomará un giro romántico y surgirá una nueva relación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto poco elaborado se convertirá en la oportunidad más esperada.  

Amor: tomará iniciativas para renovar la pareja pero podría no ser comprendida.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para ocuparse de asuntos que le obligarán a tomar precauciones.  

Amor: si deja de lado las demandas, su pareja querrá pasar más tiempo juntos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gente de jerarquía evaluará bien su trabajo con un proyecto, lo que abrirá puertas.  

Amor: no permitirá que un desencanto le cause tristeza; alguien querrá conocerle.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: considerará una idea desechada por otros y descubrirá su potencial.  

Amor: un encuentro fortuito hará que experimente dulces vivencias y piense en algo más.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: mejorará la situación económica con audacia para hacer cambios. 

Amor: si deja de idealizar la relación, las cosas en la pareja se mostrarán tal como son. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: contagiará confianza al entorno y los trabajos comenzarán a mejorar.  

Amor: un encuentro formal será la oportunidad para conocer a una persona agradable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un problema inesperado hará que muestre sus habilidades.  

Amor: en un encuentro, hallará la dulce afinidad que facilitará el inicio del romance. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una meta ambiciosa será el desafío que concretará con gente idónea.  

Amor: cierta rutina será disipada con un oportuno cambio de ambiente con un viaje.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: metas exitosas resolverán una situación difícil y vencerán las dificultades.  

Amor: su encanto estará irresistible y una bella persona quedará impactada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: demasiadas expectativas podrían generar una confusión en su proyecto.  

Amor: con fuerte intuición advertirá que llega gente que solo trae problemas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OPTIMISTA Y PROYECTADA AL FUTURO AUNQUE NO BRILLE POR SU DIPLOMACIA.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 22 de octubre?

