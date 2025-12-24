Trabajo y negocios: una coincidencia se profundizará en el entorno laboral y verá las cosas tal como son.
Amor: el sentimiento de almas gemelas invita a construir una fuerte relación afectiva.
Trabajo y negocios: los acontecimientos facilitarán los resultados positivos y la situación tenderá a mejorar.
Amor: las pequeñas atenciones le darán dinamismo a la relación y crearán armonía.
Trabajo y negocios: necesita cierto resultado pero los datos que juegan no pueden preverse; estará cerca.
Amor: la tristeza se atenuará al momento de expresar todo lo que guarda su corazón.
Trabajo y negocios: fin de una etapa ambigua y de escasa movilidad, si actúa con certeza, todo renace.
Amor: poseerá una vibrante energía que aplicará en momentos confusos de la pareja.
Trabajo y negocios: le acompaña gente que pretende influir en decisiones cruciales que solo usted puede tomar.
Amor: con su actitud amable cautivará el corazón de esa persona que tanto le gusta.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: creerá que no hace lo que esperan pero comprenderá todo lo que ha realizado.
Amor: le piden y da con creces pero al momento de esperar retribución, eso no sucede.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: una reunión con colegas de otro tiempo le recordará momentos de gran intensidad.
Amor: sostener una mentira por más pequeña que ella sea implicará mucha energía.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: hará bien en aclarar que ciertas pautas de trabajo son de su elaboración.
Amor: insistirá en encontrarse con una persona que impacta por su belleza y todo irá bien.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirá una dificultad de la que no será responsable pero dará su ayuda.
Amor: un encuentro muy esperado desafiará todo lo que conoce en cuanto a relaciones.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: será el momento de tomar decisiones en el marco de tareas compartidas.
Amor: se le verá salir con alguien atractivo y surgirán comentarios pero los ignorará.
Trabajo y negocios: una charla técnica ingresará a un terreno de conflicto, pero acercará las posiciones.
Amor: adoptará una actitud resuelta ante su pareja y la intimidad será luminosa.
Trabajo y negocios: recibirá una propuesta interesante para considerar pero posee algo que no le agrada.
Amor: mostrará su sensibilidad con una expresión artística y alguien querrá acercarse.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA, CORDIAL Y AGRADABLE CUANDO EXPRESA TODO SU POTENCIAL CREATIVO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 24 de diciembre?
