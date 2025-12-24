Redacción EC
Redacción EC
00:06

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: una coincidencia se profundizará en el entorno laboral y verá las cosas tal como son. 

Amor: el sentimiento de almas gemelas invita a construir una fuerte relación afectiva. 

00:05

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los acontecimientos facilitarán los resultados positivos y la situación tenderá a mejorar. 

Amor: las pequeñas atenciones le darán dinamismo a la relación y crearán armonía. 

00:05

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesita cierto resultado pero los datos que juegan no pueden preverse; estará cerca. 

Amor: la tristeza se atenuará al momento de expresar todo lo que guarda su corazón.

00:04

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: fin de una etapa ambigua y de escasa movilidad, si actúa con certeza, todo renace. 

Amor: poseerá una vibrante energía que aplicará en momentos confusos de la pareja.

00:04

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: le acompaña gente que pretende influir en decisiones cruciales que solo usted puede tomar. 

Amor: con su actitud amable cautivará el corazón de esa persona que tanto le gusta.

00:03

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: creerá que no hace lo que esperan pero comprenderá todo lo que ha realizado. 

Amor: le piden y da con creces pero al momento de esperar retribución, eso no sucede.

00:03

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una reunión con colegas de otro tiempo le recordará momentos de gran intensidad. 

Amor: sostener una mentira por más pequeña que ella sea implicará mucha energía.

00:03

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en aclarar que ciertas pautas de trabajo son de su elaboración. 

Amor: insistirá en encontrarse con una persona que impacta por su belleza y todo irá bien.

00:02

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad de la que no será responsable pero dará su ayuda. 

Amor: un encuentro muy esperado desafiará todo lo que conoce en cuanto a relaciones.

00:02

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será el momento de tomar decisiones en el marco de tareas compartidas. 

Amor: se le verá salir con alguien atractivo y surgirán comentarios pero los ignorará.

23:59

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una charla técnica ingresará a un terreno de conflicto, pero acercará las posiciones. 

Amor: adoptará una actitud resuelta ante su pareja y la intimidad será luminosa.

23:57

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta interesante para considerar pero posee algo que no le agrada. 

Amor: mostrará su sensibilidad con una expresión artística y alguien querrá acercarse.

23:53

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA, CORDIAL Y AGRADABLE CUANDO EXPRESA TODO SU POTENCIAL CREATIVO.

23:53

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC