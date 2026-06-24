ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: convencerá a colegas sobre las bondades de su proyecto y un beneficio llega.
Amor: no será una tarea imposible recuperar la confianza, se trata de escuchar más.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una actividad nueva requerirá un trabajo más eficiente y el entorno cooperará.
Amor: un gesto hará que despierte la confianza en alguien que ha sufrido por amor.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: dirá basta a las tareas realizadas por inercia, no necesita más errores.
Amor: oirá quejas en la pareja por su reiterada dispersión pero no provocará daño.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tendrá tiempo para rechazar a alguien que ofrece un negocio con gran riesgo.
Amor: momento especial para definir una situación o plantear cambios en la pareja.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: sus habilidades serán reconocidas por gente del entorno y el beneficio llegará.
Amor: sin intención, participará de una confusión dañosa para la pareja, pero lo impedirá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: hallará a la gente que se encargará de hacer reparaciones exitosas.
Amor: a veces las palabras sugeridas o entre líneas generan el entusiasmo para un romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y todos se sentirán responsables del éxito.
Amor: dejará atrás una pelea, pero sentirá que la ofensa recibida tardará en cicatrizar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegarán ganancias o beneficios que le tomarán por sorpresa.
Amor: en la pareja se pondrá en tela de juicio la lealtad o la fidelidad pero todo será respondido.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su optimismo contagiará al entorno para alcanzar las metas.
Amor: la pareja podrá relajarse y el romance permitirá que el encanto mutuo crezca.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: alguien preguntará sobre el secreto de su éxito pero no responderá.
Amor: sentimientos nuevos, difíciles de expresar, inundarán la pareja creando paz.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se alejará de cierta gente que se maneja de modo arrogante y causa errores.
Amor: importarán mucho los detalles y sobre todo, la intención que tiene cada gesto.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se enfocará en su trabajo o proyecto y alcanzará un resultado exitoso.
Amor: la intuición le guiará cuando quiera darle su confianza a una persona que desea.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CELOSA DE SU MUNDO AFECTIVO PERO DISFRUTA CON LA GENTE EXTROVERTIDA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 24 de junio?
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