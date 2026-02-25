Resumen

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: personas que evalúan su trabajo admitirán que sus acciones fueron las correctas. 

Amor: habrá calidez y armonía de intereses. Se iniciará una nueva etapa en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una persona que se muestra desafiante y no admite cambios será su prueba. 

Amor: aceptará errores con sinceridad y la seducción fortalecerá a la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierto estancamiento favorecerá que uno de sus proyectos pase a estar vigente. 

Amor: incrementará su atención en las cosas de la pareja y todo comenzará a mejorar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para resolver asuntos pendientes e iniciar trámites postergados. 

Amor: un gesto le llenará de emoción y se convertirá en el comienzo de un cálido romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá una situación que le obligará a moderarse y actuar con el mayor acierto. 

Amor: una ex pareja comenzará a aparecer en aquellos lugares que frecuenta; atención.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: un giro inesperado en las tareas diarias le hará tomar precauciones inusuales.  

Amor: habrá una plena afinidad en la pareja y por eso cada encuentro será inolvidable.

LIBRA (setiembre 23-oct. 22) 

Trabajo y negocios: inevitable hacer cambios, pero dada la situación, comenzará por lo pequeño. 

Amor: todo indica que una nueva relación se avecina porque alguien quiere acercarse.

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: un colega estará en desacuerdo con unas medidas pero lo necesita. 

Amor: si presta atención, descubrirá a la persona que le admira en secreto.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: su entorno le hará saber su rechazo a medidas difíciles de implementar. 

Amor: querrá decirle a cierta persona que es el amor de su vida, aún sin saber su nombre.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegan noticias alentadoras sobre su proyecto evaluado por gente influyente. 

Amor: las emociones positivas enriquecerán el romance y fortalecerán la relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: circunstancias propicias para regularizar las deudas y controlar gastos.  

Amor: una cita se iniciará tensa pero al final será divertida y no querrá que termine.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su fina percepción captará errores que otros no ven y su tarea se destacará.  

Amor: no lo notará de inmediato, pero alguien ha quedado impactado por su encanto.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESCONFIADA DE LAS PERSONAS EXTROVERTIDAS PORQUE LA TIMIDEZ LE DA SEGURIDAD.

