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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , miércoles 25 de noviembre.
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- ARIES (marzo 21- abril 20)
- Trabajo y negocios: ayudará a alguien que comete errores y el negocio o proyecto mejorará.
- Amor: la expresión de sentimientos profundos darán seguridad y la relación surgirá.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas pedidas por su entorno y los cambios comenzarán a llegar.
- Amor: le sorprenderán las atenciones que alguien dispensa con gran afecto. Posible romance.
08:49
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: un negocio o proyecto que otros creen imposible tendrá excelentes resultados.
- Amor: se darán las circunstancias para que se concrete ese encuentro tan esperado.
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- CANCER (junio 22-julio 23)
- Trabajo y negocios: hallará la motivación más adecuada para estimular el esfuerzo de todos.
- Amor: aún con sentimientos contradictorios en la pareja, las cosas mejorarán.
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- LEO (julio 24-agosto 23)
- Trabajo y negocios: algún colega no colaborará como lo espera y eso hará que tome iniciativas drásticas.
- Amor: la arrogancia no será la mejor actitud pero se limarán los roces en la pareja.
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- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dividirá opiniones pero todos querrán cooperar.
- Amor: descubrirá que en una reunión, alguien espera su presencia con gran interés.
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- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: con dudas, hará un cambio sobre la marcha pero será un acierto.
- Amor: se comunicará casi sin hablar y habrá gestos que ayudarán a crear el romance.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Trabajo y negocios: aunque sufra un revés, el negocio o proyecto igualmente avanzará.
- Amor: descubrirá que la persona que no genera barreras ni excusas es la indicada.
08:45
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: las tareas estarán complicadas por dificultades imprevistas.
- Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona se acercará para generar una charla.
08:45
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: una exigencia no planeada creará trabas pero las superará.
- Amor: su habitual cautela será desafiada, le llegará una invitación poco habitual.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: surgirán cambios acelerados que generarán problemas pero los superará.
- Amor: descubrirá que una persona que ve diariamente, es un alma sensible para conocer.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPETUOSA Y DE INICIATIVA. DEFIENDE ACTIVAMENTE A LOS QUE NO TIENEN VOZ.
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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 25 de noviembre?
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