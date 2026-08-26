ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el trabajo en equipo será la clave para generar proyectos o negocios exitosos.
Amor: la calidez será el tesoro a descubrir en los pliegues de la relación, y lo logran.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: el escenario de una falla tras otra no se lo permitirá pero tardará en revertirlo.
Amor: una repentina confusión causará dudas en la relación pero todo será aclarado.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se preocupará por obtener negocios pero hallará una idea que será un éxito.
Amor: la relación será el lugar cálido y seguro en el que encuentra comprensión.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: la salida de una crisis se convertirá en una oportunidad inmejorable.
Amor: las dudas se disiparán y la armonía dañada se recuperará; la confianza crece.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento favorable para planear cambios o reformular negocios y diseños.
Amor: se fusionarán en la relación el deseo y la fuerte seducción que atraviesa la intimidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: llega el momento de resolver asuntos pendientes y las trabas caen.
Amor: preferirá el refugio íntimo de la relación antes que el bullicio de la discoteca.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: las exigencias aumentarán y tendrá que decidir qué actividad dejar atrás.
Amor: un humor cambiante no ayudará en la vida de la pareja; la armonía se dañará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una de sus ideas será bien evaluada por el entorno y la tomarán.
Amor: su interior tormentoso podría arriesgar la armonía y buenos momentos de la relación.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: iniciará una nueva actividad pero al comenzar, habrá trabas.
Amor: la seducción mutua en el momento amoroso será clave y hará crecer la pareja.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: aunque el escenario sea cambiante, surgirá una oportunidad excelente.
Amor: si se cierra y calla los sentimientos, la relación comenzará a extraviarse.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: surgirán problemas inesperados pero el entorno no los comprende.
Amor: con gestos y palabras amables llamará la atención de esa persona que desea.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: la buena fortuna no estará de su lado, así que hará bien en no arriesgar nada.
Amor: la armonía y los buenos momentos le convencerá de evitar cambios innecesarios.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y APASIONADA. SU EXTERIOR DURO ESCONDE UN CARÁCTER DULCE.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 26 de agosto?
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