Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
09:11

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las dificultades financieras serán resueltas por su capacidad y tendrá éxito.

Amor: habrá un reclamo en la pareja por su tendencia a la dispersión, pero la vencerá.

09:10

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus logros crecerán y no resultarán por buena suerte sino por tenacidad. 

Amor: una persona que le atrae sobremanera se acercará y sus expectativas crecerán.

09:10

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas de otros podrían complicar su proyecto pero no lo permitirá.

Amor: un comentario incisivo lastimará su alma y le dejará en estado vulnerable.

09:10

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: aumentará la posibilidad de lograr un nuevo puesto y lo conseguirá.

Amor: alguien del trabajo o de los estudios le despertará una atracción inesperada.

09:10

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: será buena idea no alardear de su habilidad y el logro se producirá. 

Amor: aceptará de buen grado un cambio repentino en su pareja y no hará críticas.

09:09

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un colega creará confusión exagerando demasiado los problemas. 

Amor: un cambio de actitud parecerá drástico pero traerá beneficios a la pareja.

09:09

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para activar las negociaciones y aprovechar ventajas. 

Amor: parecerá que la armonía se pierde pero con íntima calidez será recuperada.

09:09

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá las cosas bajo su control y no habrá fallas ni errores. Éxitos. 

Amor: todo estará bien en la pareja pero el pedido de una definición alterará sus nervios.

09:09

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: será buena idea dedicarse a las actividades con menor riesgo y esperar. 

Amor: se ilusionará demasiado con una persona que podría generar momentos de desencanto.

09:08

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO DISTANTE Y CONFUSO CON LAS PERSONAS EXTROVERTIDAS PERO SE ADAPTA.

09:08

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 27 de mayo?

• Revisa aquí el horóscopo del martes 26 de mayo