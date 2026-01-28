Horóscopo de HOY, miércoles 28 de enero de 2026: conoce lo qué dicen las predicciones en el trabajo, amor y negocio

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 28 de enero del 2026.

ARIES (marzo21-abril 20)

Trabajo y negocios: exigirá un esfuerzo a personas de poca experiencia y los frutos pronto se verán.  

Amor: en cierta situación, su rasgo impulsivo tendrá gran encanto y a alguien le gustará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: enfrentará problemas que exigirán prudencia y esa es su gran especialidad.  

Amor: en una discusión, dirá cosas que no reflejan sus sentimientos y se arrepentirá.

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto muy trabado por el que no tenía demasiadas esperanzas.  

Amor: la pareja disfrutará de una dulce armonía, lo que fortalecerá los lazos.

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: ejecutará acciones exitosas pero trabas inesperadas alterarán planes del proyecto.  

Amor: su rasgo sensible será herido por gestos que el otro no parece estar consciente.

LEO (julio 24-Agosto23)

Trabajo y negocios: momento para tener confianza y delegar las tareas repetitivas y todo mejorará.  

Amor: la tensión generada por extraños podría hacer daño a la pareja; atención. 

VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)

Trabajo y negocios: la información que más necesita no estará disponible, pero la encontrará.  

Amor: creerá que se avecina una crisis en la pareja, pero será un error de percepción.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: el proyecto más querido saldrá de su estancamiento y generará beneficio.  

Amor: en un encuentro fortuito, alguien se acercará y resultará ser su alma gemela.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: sus ideas serán bien consideradas para alcanzar objetivos exitosos.  

Amor: su encanto atraerá la atención de una persona especial y habrá una cita.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios se complicarán pero será optimista y lo revertirá.  

Amor: mejora la comunicación en la pareja y da lugar a encuentros con plena ternura.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dirán que tiene poca experiencia, pero su accionar sorprenderá.  

Amor: el momento es propicio para entablar nuevas relaciones; se verá irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno querrá que modifique un proyecto pero eso no pasará  

Amor: la persona menos imaginada quedará impactado por su encanto y se enamorará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en resguardar lo valioso; se avecina cambio pero se adaptará.  

Amor: notará que fluye una sorpresiva corriente afectiva con alguien inesperado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA Y TRANQUILA CUANDO TODO FUNCIONA BIEN PERO SE DEPRIME CUANDO NO ES ASÍ.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 28 de enero?

