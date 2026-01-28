Horóscopo de HOY, miércoles 28 de enero de 2026: conoce lo qué dicen las predicciones en el trabajo, amor y negocio

Trabajo y negocios: exigirá un esfuerzo a personas de poca experiencia y los frutos pronto se verán.
Amor: en cierta situación, su rasgo impulsivo tendrá gran encanto y a alguien le gustará.
Trabajo y negocios: enfrentará problemas que exigirán prudencia y esa es su gran especialidad.
Amor: en una discusión, dirá cosas que no reflejan sus sentimientos y se arrepentirá.
Trabajo y negocios: se concretará un proyecto muy trabado por el que no tenía demasiadas esperanzas.
Amor: la pareja disfrutará de una dulce armonía, lo que fortalecerá los lazos.
Trabajo y negocios: ejecutará acciones exitosas pero trabas inesperadas alterarán planes del proyecto.
Amor: su rasgo sensible será herido por gestos que el otro no parece estar consciente.
Trabajo y negocios: momento para tener confianza y delegar las tareas repetitivas y todo mejorará.
Amor: la tensión generada por extraños podría hacer daño a la pareja; atención.
VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)
Trabajo y negocios: la información que más necesita no estará disponible, pero la encontrará.
Amor: creerá que se avecina una crisis en la pareja, pero será un error de percepción.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: el proyecto más querido saldrá de su estancamiento y generará beneficio.
Amor: en un encuentro fortuito, alguien se acercará y resultará ser su alma gemela.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: sus ideas serán bien consideradas para alcanzar objetivos exitosos.
Amor: su encanto atraerá la atención de una persona especial y habrá una cita.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los negocios se complicarán pero será optimista y lo revertirá.
Amor: mejora la comunicación en la pareja y da lugar a encuentros con plena ternura.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: dirán que tiene poca experiencia, pero su accionar sorprenderá.
Amor: el momento es propicio para entablar nuevas relaciones; se verá irresistible.
Trabajo y negocios: gente del entorno querrá que modifique un proyecto pero eso no pasará
Amor: la persona menos imaginada quedará impactado por su encanto y se enamorará.
Trabajo y negocios: hará bien en resguardar lo valioso; se avecina cambio pero se adaptará.
Amor: notará que fluye una sorpresiva corriente afectiva con alguien inesperado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA Y TRANQUILA CUANDO TODO FUNCIONA BIEN PERO SE DEPRIME CUANDO NO ES ASÍ.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 28 de enero?
