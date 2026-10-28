Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: iniciativas de otros le traerán complicaciones nuevas, pero sabrá resolverlas. 
  • Amor: momento para evitar las decisiones apresuradas que lastimen sentimientos.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: llegará la propuesta laboral en las que su experiencia será la mejor valorada. 
  • Amor: su fuerte encanto influenciará al entorno y habrá alguien que no lo pasará por alto.
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: una buena oportunidad llegará y no la dejará pasar; el éxito se avecina. 
  • Amor: querrá tomar iniciativas para renovar la relación, pero quizá no le comprendan.
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  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: consultas realizadas de carácter legal serán positivas para efectuar mejoras. 
  • Amor: parecerá que su demanda es excesiva en la relación pero serán muestras de afecto.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: querrán que apure resultados que necesitan más tiempo pero los convencerá. 
  • Amor: llega la hora de cerrar una herida del pasado para sanar y mirar hacia el futuro.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: tendrá una idea muy requerida que le hará sentir el gran desafío. 
  • Amor: un encuentro fortuito llenará los momentos de una alegría y esperanza inolvidables.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: superará dificultades con su capacidad para manejar la persuasión. 
  • Amor: momentos de confusión y dudas no serán buena base para iniciar una relación nueva.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: cierta falta de solidez en el entorno provocará alguna falla o error. 
  • Amor: poco a poco y casi sin que se dé cuenta, una cita formal pasará a ser un romance.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: un proyecto se basará en ideas que no son bien comprendidas. 
  • Amor: tendrá una gran afinidad con una bella persona y desatará respuestas amorosas.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: creará el plan para resolver una situación económica complicada. 
  • Amor: ejercerá un rol destacado en la relación por su capacidad para expresar afecto.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: una sucesión de logros serán la base para plantear un nuevo proyecto. 
  • Amor: su irresistible encanto atraerá a la bella persona que hará renacer una fuerte calidez.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: tendrá certeza para ver las cosas tal como son y tomar decisiones correctas. 
  • Amor: su intuición le guiará hacia alguien con quien pasará momentos inolvidables.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OPTIMISTA Y PROYECTADA AL FUTURO AUNQUE NO BRILLE POR SU DIPLOMACIA. 
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Merlín IA

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