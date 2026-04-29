Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: llegarán directivas que querrá discutir pero las aceptará o tendrá problemas.
Amor: la observación de un amigo le hará ver que cometió un error, pero lo subsanará.
Trabajo y negocios: un malentendido será aclarado y los negocios comenzarán a avanzar con éxito.
Amor: con inseguridad no podrá decidir un destino pero será el mejor para seguir.
Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán con las tareas y elaborarán proyectos audaces.
Amor: se renovará la afinidad que facilitara el romance inicial y aumentará la calidez.
Trabajo y negocios: percibirá cierto desorden en el entorno, pero si espera llegará la solución.
Amor: su encanto impactará en su camino, alguien lo notará de inmediato y se acercará.
Trabajo y negocios: posible apremio económico, pero responderá con su actividad y se recuperará.
Amor: los sentimientos en la relación se resentirán si permite la acción de gente maliciosa.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la situación de un proyecto condicionará a otros trabajos pero los resolverá.
Amor: serán más valiosas los gestos, antes que las palabras y una cita será inolvidable.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: cambios económicos beneficiarán sus proyectos y se avecina lo mejor.
Amor: un reencuentro se volverá apasionado por la sinceridad y aceptación de errores.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegará una audaz propuesta y la querrá aplicar de inmediato.
Amor: la creciente armonía suavizará la relación y creará expectativas para el futuro.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán cambios que acercarán las metas y el negocio crecerá.
Amor: momento propicio para planificar un viaje en pareja y recuperar la calidez.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su habilidad creativa será relevante para un nuevo proyecto.
Amor: su intuición estará sensible y colmará los deseos de su pareja; armonía íntima.
Trabajo y negocios: saldrá adelante en una situación económica difícil con gran habilidad.
Amor: un conflicto que se reitera provocará tensiones pero las resolverá con ternura.
Trabajo y negocios: su laboriosidad se destacará en el área laboral y los problemas tendrán fin.
Amor: recuperará cierto equilibrio, la intimidad mejorará y los planes a futuro crecerán.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY RESISTENTE A PROBLEMAS DE SALUD PERO DEBEN CUIDARSE DE SU CARÁCTER.
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