Redacción EC
Redacción EC
09:31

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: promoverá cambios que llenarán de entusiasmo al entorno y atraerán beneficios.  

Amor: tendrá un encuentro con una agradable persona que le hará sentir algo olvidado.

09:30

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su perfeccionismo querrá actuar ante el desorden pero empezará de a poco.  

Amor: hallará la comprensión que busca en alguien inesperado; posible romance.

09:26

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se destacará por resolver asuntos pendientes y poner en orden los papeles.  

Amor: alguien se entusiasmará ante sus pequeñas atenciones y una relación surgirá.

09:26

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la estabilidad de un proyecto le preocupa pero logrará el éxito.  

Amor: sugerirá actitudes seductoras que agradarán a una persona y creará gran interés. 

09:26

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los logros indicarán que va por el camino hacia la meta.  

Amor: momentos culminantes en la pareja; se conjugarán ternura, calidez y armonía.

09:25

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cierta dificultad le alejará de personas que solo desean ayudar.  

Amor: alguien hará caer su timidez con un gesto sutil, inesperado pero gratificante.

09:25

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente con intenciones poco claras respecto de negocios o proyectos.  

Amor: una persona cometerá una torpeza tras otra pero finalmente resultará simpática.

09:25

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: en una tarea aplicará su alma sensible y la realizará con gran entusiasmo.  

Amor: las dudas podrían traer confusión, pero si cambia el humor, se divertirá.

09:24

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A LA QUE LE CUESTA RECONOCER SUS ERRORES Y NO ADMITE FÁCILMENTE LAS CRÍTICAS.

09:24

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 29 de octubre?

• Revisa aquí el horóscopo del martes 28 de octubre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC