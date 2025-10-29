Trabajo y negocios: promoverá cambios que llenarán de entusiasmo al entorno y atraerán beneficios.
Amor: tendrá un encuentro con una agradable persona que le hará sentir algo olvidado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su perfeccionismo querrá actuar ante el desorden pero empezará de a poco.
Amor: hallará la comprensión que busca en alguien inesperado; posible romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se destacará por resolver asuntos pendientes y poner en orden los papeles.
Amor: alguien se entusiasmará ante sus pequeñas atenciones y una relación surgirá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: la estabilidad de un proyecto le preocupa pero logrará el éxito.
Amor: sugerirá actitudes seductoras que agradarán a una persona y creará gran interés.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los logros indicarán que va por el camino hacia la meta.
Amor: momentos culminantes en la pareja; se conjugarán ternura, calidez y armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: cierta dificultad le alejará de personas que solo desean ayudar.
Amor: alguien hará caer su timidez con un gesto sutil, inesperado pero gratificante.
Trabajo y negocios: llegará gente con intenciones poco claras respecto de negocios o proyectos.
Amor: una persona cometerá una torpeza tras otra pero finalmente resultará simpática.
Trabajo y negocios: en una tarea aplicará su alma sensible y la realizará con gran entusiasmo.
Amor: las dudas podrían traer confusión, pero si cambia el humor, se divertirá.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A LA QUE LE CUESTA RECONOCER SUS ERRORES Y NO ADMITE FÁCILMENTE LAS CRÍTICAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 29 de octubre?
