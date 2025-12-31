LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: si ve las cosas tal como son, verá que algunos no llegarán a las metas.
Amor: sabrá que el corazón no entiende de razones y expresará los sentimientos.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: los errores le fastidiarán pero pasarán a ser nuevos desafíos.
Amor: gestos de ternura disipan la incomodidad y recuperan el encanto en la pareja.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: tomará una iniciativa audaz que provocará acciones exitosas.
Amor: alguien será impactado por su irresistible carisma y se avecina encuentro.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: surgen señales que indican que la prosperidad será un hecho.
Amor: momento propicio para expresar los sentimientos guardados en el corazón.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: un proyecto fallido será reemplazado por otro que promete beneficios.
Amor: en la pareja se hablará sobre el compromiso y eso le alterará los nervios.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: habrá duras críticas hacia su trabajo pero las rebatirá con un nuevo éxito.
Amor: su gran encanto permitirá que se expresen los sentimientos que le animan.
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: ATRACTIVA POR EL FUERTE MAGNETISMO QUE SURGE DE SUS EXPERIENCIAS VITALES.
