LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: si ve las cosas tal como son, verá que algunos no llegarán a las metas.  

Amor: sabrá que el corazón no entiende de razones y expresará los sentimientos.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: los errores le fastidiarán pero pasarán a ser nuevos desafíos. 

Amor: gestos de ternura disipan la incomodidad y recuperan el encanto en la pareja.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: tomará una iniciativa audaz que provocará acciones exitosas. 

Amor: alguien será impactado por su irresistible carisma y se avecina encuentro.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: surgen señales que indican que la prosperidad será un hecho.  

Amor: momento propicio para expresar los sentimientos guardados en el corazón.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: un proyecto fallido será reemplazado por otro que promete beneficios.  

Amor: en la pareja se hablará sobre el compromiso y eso le alterará los nervios.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: habrá duras críticas hacia su trabajo pero las rebatirá con un nuevo éxito. 

Amor: su gran encanto permitirá que se expresen los sentimientos que le animan.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: ATRACTIVA POR EL FUERTE MAGNETISMO QUE SURGE DE SUS EXPERIENCIAS VITALES.

