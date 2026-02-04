Horóscopo de hoy, miércoles 4 de febrero: predicciones según tu signo zodiacal

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 4 de febrero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 4 de febrero del 2026.

Por Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para generar tareas o proyectos nuevos y resolver lo pendiente.  

Amor: se avecinan novedades de la pareja que llenarán de gratificaciones a la familia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con gran habilidad esclarecerá una situación negativa que no favorece a su negocio.  

Amor: su carácter apacible vencerá una valla y captará la atención de cierta persona.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su visión aguda de las cosas hará que descubra el modo de aumentar beneficios.  

Amor: logrará encuentros agradables que favorecerán una cita; nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reuniones positivas con colegas le permitirán iniciar un proyecto con expectativas.  

Amor: notará que la persona que desea es renuente a acercarse, pero abrirá su corazón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá un conflicto enérgicamente y pondrá a las personas y las cosas en su lugar.  

Amor: le harán saber que hay momentos en los que se necesita pedir y dar con afecto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un asunto sin resolver le quitará el sueño pero surgirá una propuesta.  

Amor: no será más una sospecha porque se revelará que una persona no es quien dice ser.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: percibirá segundas intenciones con la llegada de gente poco confiable.  

Amor: los aspectos negativos, los roces y los conflictos, se disiparán y la armonía fluye.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: probará que uno de sus proyectos es un éxito y nadie podrá criticarle.  

Amor: posibilidad de romance a primera vista. Si genera una cita; todo resultará bien.  

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán problemas nuevos de otros viejos pero los resolverá.  

Amor: habrán discusiones y desencuentros pero un pequeño gesto cambiará todo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será atinado dedicar tiempo a los asuntos complicados y dejarlos atrás.  

Amor: la persona que más le importa aparecerá en el momento más inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto inhabitual despertará su espíritu creativo y logrará un éxito.  

Amor: el tiempo de la pareja se llenará con momentos gratos y vida social divertida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente del entorno generará errores. Los ayudará pero con una lección.  

Amor: compartirá dulces vivencias en la pareja y se consolidará la armonía en la intimidad.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CÁLIDA Y ALGO POSESIVA PERO NO DEMUESTRA AFECTO A SU PAREJA EN PÚBLICO.

