Por Redacción EC
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 3 de noviembre.

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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 3 de noviembre.
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr negocios o proyectos complicados y lo destacan.
  • • Amor: su encanto impacta en el entorno y alguien le prodigará agradables atenciones.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Trabajo y negocios: dejará atrás compromisos y tareas rutinarias y se concentrará en lo que importa.
  • • Amor: su proverbial paciencia será admirada por alguien que comenzará a sentir algo más.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Trabajo y negocios: tendrá iniciativas inteligentes que potenciará el proyecto o negocio actual.
  • • Amor: su actitud amable conducirá a un encuentro romántico con la persona más inesperada.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Trabajo y negocios: su virtud creativa se destacará, vencerá trabas y resolverá viejos problemas.
  • • Amor: la sinceridad dejará atrás las discusiones y permitirá el resurgimiento de la calidez.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que un cambio de rumbo será necesario para crecer.
  • • Amor: una situación incómoda en la pareja no se detiene y exige poner límites; lo hará bien.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Trabajo y negocios: avanzará con negocios o proyectos nuevos y las expectativas, cumplidas.
  • • Amor: la gente maliciosa podría alterar la armonía de la pareja pero la pondrá a salvo.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Trabajo y negocios: momento para ajustar controles y subsanar errores que se reiteran.
  • • Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en un encuentro y alguien se acercará.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Trabajo y negocios: una propuesta bien fundamentada convencerá a indiferentes.
  • • Amor: actividades gratificantes realizadas en común darán mayor calidez a la pareja.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Trabajo y negocios: vencerá las dificultades que traban un proyecto y avanza.
  • • Amor: menos palabras y más gestos románticos en la pareja generarán una dulce armonía.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Trabajo y negocios: una oportuna reunión generará acciones que traerán el éxito.
  • • Amor: podría haber situaciones de desencuentros o altibajos, pero la pareja lo superará.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Trabajo y negocios: favorable dejar de lado la obstinación y ser flexible ante los problemas.
  • • Amor: el contacto físico estimulará las condiciones que hacen inolvidable cada momento.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Trabajo y negocios: su talento se destacará entre otros para cumplir con las metas y crecer.
  • • Amor: su encanto se percibirá irresistible y alguien querrá un encuentro romántico.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOTIVADA POR LAS SITUACIONES ROMÁNTICAS Y POR CADA MOMENTO ÍNTIMO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 3 de noviembre?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del lunes 2 de noviembre

Merlín IA

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