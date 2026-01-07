Horóscopo de HOY, miércoles 7 de enero del 2026: revisa las predicciones y lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 7 de enero del 2026.

Por Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: moderará su impulsividad y podrá ver con claridad una propuesta que cree oscura. 

Amor: su carácter ayudará a evitar actitudes que dañan lo sensible de la pareja. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: notará un aumento en la cooperación y despertará confianza para el éxito. 

Amor: las discusiones en la pareja conducirán a caminos sin salida, pero lo superan.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para resolver asuntos pendientes y superar las trabas.  

Amor: la relación se complicará por terceros, pero con carácter, pondrá a salvo la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: para disipar la tensión, nada mejor que estimular el compañerismo activo.  

Amor: notará que hay miradas que dicen todo y un romance podría hacerse realidad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los beneficios crecerán aunque algunos harán críticas por notoria envidia. 

Amor: iniciará una relación con la persona menos imaginada pero la más deseada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su prestigio crecerá cuando comente sus ideas de proyectos de seguro éxito. 

Amor: el alivio llegará a la pareja cuando se supere aquello que causa la discordia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su poder de persuasión será vital para reunir colegas que colaboren. 

Amor: momento propicio para reconciliar la pareja o iniciar una nueva relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad le permitirá actuar en proyectos que otros eluden. 

Amor: aclarará un malentendido generado por confusión y la armonía se fortalecerá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con optimismo resolverá las trabas y ese será la clave del éxito. 

Amor: su pareja insistirá con un cambio que usted prefiere postergar una y otra vez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el éxito crecerá y los beneficios llegan, pero querrá un nuevo desafío. 

Amor: una invitación llegará en el momento más inesperado y será un hermoso momento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: sus ideas apartarán lo oscuro de un proyecto que no se comprende. 

Amor: sus gestos plenos de cálido afecto atraerán a alguien nuevo; comienzo favorable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: descubrirá que hay gente que habla a sus espaldas por envidia pero los vencerá. 

Amor: alguien que recién conoce le dará la clave para sanar heridas y recomenzar.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMAGINATIVA Y MUY AUDAZ PERO SIEMPRE CON LOS PIES APOYADOS SOBRE LA TIERRA.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 7 de enero?

