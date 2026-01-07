Horóscopo de HOY, miércoles 7 de enero del 2026: revisa las predicciones y lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio

Resumen
Trabajo y negocios: notará un aumento en la cooperación y despertará confianza para el éxito.
Amor: las discusiones en la pareja conducirán a caminos sin salida, pero lo superan.
Trabajo y negocios: momento favorable para resolver asuntos pendientes y superar las trabas.
Amor: la relación se complicará por terceros, pero con carácter, pondrá a salvo la pareja.
Trabajo y negocios: para disipar la tensión, nada mejor que estimular el compañerismo activo.
Amor: notará que hay miradas que dicen todo y un romance podría hacerse realidad.
Trabajo y negocios: los beneficios crecerán aunque algunos harán críticas por notoria envidia.
Amor: iniciará una relación con la persona menos imaginada pero la más deseada.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su prestigio crecerá cuando comente sus ideas de proyectos de seguro éxito.
Amor: el alivio llegará a la pareja cuando se supere aquello que causa la discordia.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su poder de persuasión será vital para reunir colegas que colaboren.
Amor: momento propicio para reconciliar la pareja o iniciar una nueva relación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su habilidad le permitirá actuar en proyectos que otros eluden.
Amor: aclarará un malentendido generado por confusión y la armonía se fortalecerá.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con optimismo resolverá las trabas y ese será la clave del éxito.
Amor: su pareja insistirá con un cambio que usted prefiere postergar una y otra vez.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el éxito crecerá y los beneficios llegan, pero querrá un nuevo desafío.
Amor: una invitación llegará en el momento más inesperado y será un hermoso momento.
Trabajo y negocios: sus ideas apartarán lo oscuro de un proyecto que no se comprende.
Amor: sus gestos plenos de cálido afecto atraerán a alguien nuevo; comienzo favorable.
Trabajo y negocios: descubrirá que hay gente que habla a sus espaldas por envidia pero los vencerá.
Amor: alguien que recién conoce le dará la clave para sanar heridas y recomenzar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMAGINATIVA Y MUY AUDAZ PERO SIEMPRE CON LOS PIES APOYADOS SOBRE LA TIERRA.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: moderará su impulsividad y podrá ver con claridad una propuesta que cree oscura.
Amor: su carácter ayudará a evitar actitudes que dañan lo sensible de la pareja.