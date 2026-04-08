Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:44

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aceptará sugerencias que resultarán geniales y los acuerdos mejorarán.  

Amor: se predispone a vivir con recelos porque verá fantasmas donde no los hay.

07:43

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: nuevo negocio o proyecto comenzará con clima positivo y será un éxito.  

Amor: la aceptación y la humildad, serán las virtudes que mejorarán una relación.

07:43

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el éxito llegará aunque no será fácil, pero hallará una clave para lograrlo. 

Amor: la certeza aliviará inquietudes con poco fundamento y disfrutará de un encuentro.

07:42

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una propuesta no le convencerá, pero verá que contiene algo para aprovechar. 

Amor: no será buena idea exigir más de lo que el otro puede dar, todo se equilibra

07:42

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se apoyará en los colegas más hábiles y todo comenzará a retomar el cauce planeado.  

Amor: la idea de que el otro no cumple ciertos requisitos será motivo de alejamiento.

07:41

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Trabajo y negocios: su creatividad estará bien aplicada y hará surgir un prometedor escenario. 

Amor: las rencillas no alterarán la vida íntima y serán un agradable estímulo.    

07:40

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Trabajo y negocios: considerará ideas de otros como sugerencias exitosas para crear beneficios. 

Amor: dará rodeos pero llegará el momento de hablar sobre algo que causa desvelos.

07:39

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en no excederse en impulsividad o alejará un negocio. 

Amor: cometerá errores que harán surgir confusiones y malentendidos; atención.

07:39

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas y resolverá lo pendiente con habilidad. 

Amor: un adecuado cambio de imagen atraerá a una persona que parece distante.

07:38

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para tomar decisiones acertadas y asegurar ganancias. 

Amor: disfrutará de la pareja si se muestra tal como es, en encuentros románticos.

07:37

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Trabajo y negocios: cierto requerimiento será cumplido con éxito y creará nuevas opciones. 

Amor: le dirán que es inflexible en algunos temas,pero solo será que no escucha lo suficiente.

07:36

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y noticias: alcanzará logros que superan todo lo esperado; será el momento de hacerse oír. 

Amor: los momentos íntimos se convertirán en algo sagrado para compartir en pareja.

07:33

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ACTIVA, SENSIBLE Y CON DEBILIDAD POR LOS CONOCIMIENTOS MÍSTICOS Y ESOTÉRICOS.

07:33

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 8 de abril?

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