ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: le dará el ajuste necesario a un negocio estancado y el éxito comienza a llegar.
Amor: alguien se revelará confidente y le hará sentir una fuerte atracción.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una nueva actividad hará surgir habilidades que mostrarán todo su potencial.
Amor: hallará la respuesta a problemas que en la pareja generan malentendidos.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: dejará de lado la dispersión y se enfocará en el trabajo; todo se encarrilará.
Amor: un punto de vista que se cambia renovará los momentos felices en la pareja.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una acción audaz podría causar inestabilidad en trabajos pero habrá ventajas.
Amor: una idea renovará el modo de divertirse y el clima íntimo de la pareja mejorará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: descubrirá que un proyecto inicial crece y da beneficios como en el primer día.
Amor: una discusión no empañará un agradable momento, pero necesitará reflexionar.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la actividad marcha bien cada día y alguien aportará una mejora.
Amor: la intimidad de la pareja le pondrá a salvo de la suspicacia de los entrometidos.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: habrá señales que no podrá ignorar y evitará una posible crisis.
Amor: ese carácter que le hace caer en súbitos enamoramientos, será factor de seducción.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: comprobará que alguien en un puesto decisivo, no está a la altura.
Amor: su encanto impactará en su entorno y una persona especial se sentirá atraída.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un buen proyecto juntará a gente con ideas y criterios opuestos.
Amor: la vida social comenzará a afectar la relación. Será momento de renovar lo íntimo.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: descubrirá que alguien que apenas conoce le resuelve todo.
Amor: sentirá que el bienestar en la relación comienza a surgir y sana las viejas heridas.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: alguien se interesará por una de sus ideas y resultará una buena sociedad.
Amor: trascenderá la dinámica de discusión seguida de reconciliación y el romance crece.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: resolverá un error que afecta el negocio o proyecto y recibirá grandes elogios.
Amor: ciertas fotografías activarán recuerdos que alegrarán cada momento de la pareja.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR SER IMPULSIVA Y ALEGRE. AMA DIRIGIR EN CASA Y EN EL TRABAJO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 8 de julio?
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