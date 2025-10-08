Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sus haberes o ingresos mejorarán y habrá señales positivas para un nuevo proyecto.  

Amor: si actúa con mucho tacto logrará alejar a la gente entrometida con la pareja. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente poco confiable acechará un proyecto exitoso pero no podrán alterar nada.  

Amor: la expectativa por tomar ciertas iniciativas llenará de entusiasmo a la pareja. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá gran creatividad para aumentar los beneficios de un nuevo proyecto.  

Amor: si idealiza demasiado a su pareja no podrá ver los problemas, pero despertará. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: trabajará en un proyecto que arroja datos provechosos para el crecimiento.  

Amor: hará bien en evitar el encuentro con una ex pareja, podría complicar todo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertos obstáculos quedarán atrás si implica a gente de jerarquía; todo saldrá bien.  

Amor: momento para no encerrarse en una idea y aislarse; ayudará expresarse. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las distracciones podrían provocar que pase por alto errores evidentes.  

Amor: descubrirá lo positivo de expresar la ternura y experimentar dulces vivencias.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: estará a la altura de eventos dinámicos y de compleja organización.  

Amor: pondrá distancia en una relación que origina una conflictividad inesperada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su sentido común impedirá que una crítica malogre proyectos.  

Amor: ideal entablar una nueva relación o para iniciar reconciliación en la pareja. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su optimismo neutralizará los puntos de vista más pesimistas.  

Amor: ciertas preguntas quedarán sin respuesta pero se responderán otras.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sentirá que comienza a afectarle los errores de los demás.  

Amor: generará una cita para estar con alguien que significa todo lo que más ama. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: sus predicciones se cumplirán y un nuevo proyecto será un éxito.  

Amor: su encanto no será pasado por alto y conocerá a quien será su alma gemela. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguien traerá una idea que parece brillante, pero le descubrirá una falla.  

Amor: estará más susceptible de lo habitual y su pareja podría perder la paciencia.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CIENTÍFICA, ERUDITA O ARTISTA. SE ESFUERZA POR CRECER Y LLEGAR A LO MÁS ALTO.

