23:29
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , viernes 16 de octubre de 2026.
23:28
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: cierta gente insistirá con ideas obsoletas, pero les mostrará un nuevo proyecto.
- Amor: una ex pareja presentará los cambios que creía imposibles y eran su reclamo.
23:27
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: elaborará una propuesta audaz que convencerá y llenará de entusiasmo al entorno.
- Amor: superará una barrera que alguien tímido erige y será un nuevo comienzo.
23:26
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse positivamente será la clave para lograr metas.
- Amor: discusiones o cambios de humor en la relación crearán cierta incertidumbre.
23:26
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: superará una situación inestable con un proyecto corto, simple pero efectivo.
- Amor: por exceso de sensibilidad, verá fantasmas donde no los hay, pero se equilibrará.
23:25
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no le hacen gracia pero del camino al éxito no se apartará.
- Amor: tendrá pequeñas atenciones con la persona que le desvela y un romance surgirá.
23:25
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar su buen trabajo pero será elogiado por el entorno.
- Amor: tomará iniciativas afectivas que disiparán las dudas y la relación se afianzará.
23:24
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: vendrá gente influyente con directivas nuevas y les buscará lo positivo.
- Amor: el hecho de dejar hacer en la relación llega a su fin y retomará la iniciativa.
23:24
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: algún colega querrá complicar sus planes pero no lo vencerán.
- Amor: su atención a los pequeños detalles será la actitud más elogiada en la pareja.
23:19
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: hallará la clave para superar un momento económico difícil.
- Amor: recibirá quejas en la relación por actitudes impulsivas, pero dará una explicación.
23:15
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: habrá imprevistos que pueden perjudicar proyectos o negocios.
- Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona que cree distante, se acercará.
23:14
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: llega el momento de mostrar ideas y defenderlas con argumentos sólidos.
- Amor: en la relación surgirán actitudes que crearán roces pero evitará que crezcan.
23:11
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: querrá continuar con una tarea repetitiva, pero aprenderá lo nuevo y crecerá.
- Amor: cierta persona le llegará al corazón como nadie antes porque es su alma gemela.
23:10
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA CUANDO OBTIENE SUS METAS PERO NERVIOSA CUANDO LE DEJAN DE LADO.
23:09
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, viernes 16 de octubre ?
Seguir temas