Por Redacción EC
08:38

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: atención, llegará gente con la que conviene tener discreción sobre sus trabajos. 

Amor: una renovación de la imagen causará que su encanto se perciba más allá del entorno.

08:38

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una decisión precipitada no será bien recibida pero tendrá algo positivo. 

Amor: una situación difícil provocará roces en la pareja pero un gesto creará el acercamiento.

08:38

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que permitirán alcanzar metas con comodidad. 

Amor: ante cierta persona, expresará los sentimientos más profundos y surgirá un romance.

08:38

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como lo espera pero le ayudará a descubrir las fallas. 

Amor: alguien amable le ayudará a expresar los sentimientos guardados en el corazón. 

08:37

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto que otros toman como bueno le parecerá flojo y lo superará con otro. 

Amor: dejará atrás las causas de todo sufrimiento y la relación comenzará a brillar.

08:37

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conseguirá aligerarse de tareas rutinarias y aplicará la creatividad. 

Amor: terceros molestos estimularán roces pero la pareja se mantendrá en armonía.

08:36

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta que hay que considerar y sentirá que es apropiada. 

Amor: actitudes de indiferencia serán reemplazadas por la calidez del mutuo encanto.

08:36

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sucederá un cambio positivo que llenará de entusiasmo a todos. 

Amor: su fuerte encanto hará crecer la calidez y la proximidad física en un encuentro.

08:36

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad será elogiada por el entorno; se avecina beneficio. 

Amor: no será buena idea en la pareja eludir temas de los que no se quiere hablar.

08:35

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una información con escaso fundamento causará problemas. 

Amor: dejará atrás exigencias y mal carácter y el romance tendrá un nuevo comienzo.

08:35

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto mal ejecutado causará errores pero lo resolverá con inteligencia. 

Amor: la relación atraviesa cambios que implican nuevas etapas; todo saldrá bien.

08:35

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una falla hará naufragar un negocio pero le dará un giro inesperado. 

Amor: un resentimiento que persiste en el tiempo será un virus que afecta a la pareja; cuidado.

08:34

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS.

08:31

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 10 de octubre?

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