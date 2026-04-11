Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: cierto compromiso resultará muy útil para su negocio o proyecto.
Amor: dejará todo de lado por una persona que le deslumbra por una afinidad emocional.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: recibirá la directiva que dice que no se tolerarán más errores; atención.
Amor: salir con ánimo festivo disipará los roces y promoverá una reconciliación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien querrá quedarse con el crédito de una idea que no le corresponde.
Amor: le reprocharán que ante una discusión perdida, muestra una actitud rencorosa.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el trabajo de un colega le parecerá inconsistente; exigirá más.
Amor: le llegarán varias invitaciones, pero esperará aquella que más desea.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la actitud errónea de colegas afectará el avance de un proyecto.
Amor: su ternura sorprenderá en la pareja y dará inicio a una etapa plena de calidez.
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto funcionará porque tendrá directivas claras.
Amor: se producirán malentendidos o silencios que indican que algo nuevo está por llegar.
Trabajo y negocios: aportará matices inteligentes que favorecen el trabajo y pronto llegará el éxito.
Amor: el amor a primera vista le parecerá imposible pero una persona le convencerá.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA Y RIGUROSA. SE IDENTIFICA CON LAS COSAS BIEN HECHAS, SIN FALLAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 11 de abril?
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