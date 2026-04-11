Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
10:51

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierto compromiso resultará muy útil para su negocio o proyecto. 

Amor: dejará todo de lado por una persona que le deslumbra por una afinidad emocional.

10:51

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá la directiva que dice que no se tolerarán más errores; atención. 

Amor: salir con ánimo festivo disipará los roces y promoverá una reconciliación.

10:50

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguien querrá quedarse con el crédito de una idea que no le corresponde. 

Amor: le reprocharán que ante una discusión perdida, muestra una actitud rencorosa.

10:50

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el trabajo de un colega le parecerá inconsistente; exigirá más. 

Amor: le llegarán varias invitaciones, pero esperará aquella que más desea.

10:50

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la actitud errónea de colegas afectará el avance de un proyecto. 

Amor: su ternura sorprenderá en la pareja y dará inicio a una etapa plena de calidez.

10:50

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto funcionará porque tendrá directivas claras. 

Amor: se producirán malentendidos o silencios que indican que algo nuevo está por llegar.

10:49

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aportará matices inteligentes que favorecen el trabajo y pronto llegará el éxito.

Amor: el amor a primera vista le parecerá imposible pero una persona le convencerá.

10:49

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA Y RIGUROSA. SE IDENTIFICA CON LAS COSAS BIEN HECHAS, SIN FALLAS. 

10:48

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 11 de abril?

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