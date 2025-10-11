09:17
Trabajo y negocios: se alterarán los ánimos por errores no detectados pero resolverá a tiempo.
Amor: las actitudes de su pareja alterarán la armonía lograda; se avecina un cambio.
Trabajo y negocios: sorprenderá a colegas con un cambio drástico de rumbo pero le entenderán.
Amor: no necesita una relación conflictiva, será propicio apartarse y meditarlo bien.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DOTADA DE GRAN SENTIDO ESTÉTICO PARA DISTINGUIR LO BUENO DE LO MEJOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 11 de octubre?
