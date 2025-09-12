Trabajo y negocios: percibirá que alguien no es lo idóneo que dice ser, pero lo hará funcionar.
Amor: un altibajo emocional no facilitará las cosas para conocer a alguien nuevo.
Trabajo y negocios: momento para dejar de lado las actitudes obstinadas y generar los cambios.
Amor: comenzará un estado de apego en la pareja y querrá poner límites con gran afecto.
Trabajo y negocios: una decisión errónea podría afectar un proyecto pero será un aprendizaje.
Amor: surgirán reproches en la pareja porque alguien se mete en lo que no le importa.
Trabajo y negocios: momento para escuchar nuevas propuestas que generen proyectos audaces.
Amor: necesitará el consejo de alguien con sabiduría para destrabar una situación difícil.
Trabajo y negocios: descubrirá que puede tomar el puesto de otro y hacerlo de manera excelente.
Amor: una ex pareja insistirá con reflotar la relación, pero verá que no es buena idea.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: discutirá con colegas y los proyectos se demorarán. Mejor negociar.
Amor: nada ni nadie interrumpirá su deseo de obtener la cita de su vida; posible romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: las tareas aumentarán pero hallará el modo inteligente de resolver.
Amor: le dirán que vive pendiente de su teléfono y no presta atención, pero se concentrará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento para destacarse y cambiar de dirección con éxito.
Amor: la expresión de sentimientos sanará viejas heridas y facilitará la unión de la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: retomará un proyecto que posee interesante potencial.
Amor: una actitud exigente pondrá en riesgo la armonía de la pareja; con madurez la evitará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: dejará de lado los atajos para alcanzar sus metas y se esforzará.
Amor: estará vulnerable y querrá pasar momentos gratos en la pareja. Todo saldrá bien.
Trabajo y negocios: algunos obstáculos le tomarán por sorpresa pero será sencillo superarlos.
Amor: las cosas parecen no prosperar, pero será porque no alcanza a ver las señales positivas.
Trabajo y negocios: cumplirá con las metas antes de lo planeado. Lo valorarán y llega beneficio.
Amor: los sentimientos que se expresen fortalecerán una mutua y cálida intimidad.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY OPTIMISTA. CREE QUE SU MISIÓN EN LA VIDA ES LLEVAR ALEGRÍA A LOS DEMÁS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 13 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 13 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 12 de setiembre