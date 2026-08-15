ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: sus habilidades generarán una oportunidad que no podrá desaprovechar.
Amor: una relación del pasado será reflotada por alguien que trae novedades de ese tiempo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un buen resultado anticipará el inicio de una etapa de éxitos y beneficios.
Amor: una respuesta intempestiva no será lo que espera, porque una herida no está sanada.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una idea apartada se convertirá en la clave de un éxito que le sorprenderá.
Amor: expresará esos sentimientos que hacen crecer la calidez mutua en la relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: creerá que hay cosas que no puede hacer, pero resolverá una situación difícil.
Amor: dejará de lado actitudes descuidadas y la pareja comenzará a crecer.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un plan no resulta y puede no concretar nada, pero la oportunidad llegará.
Amor: se acercará una persona de fuerte encanto que le impactará; posible romance.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: ciertos cambios causarán inquietud, pero todo a su tiempo se arreglará.
Amor: una persona que representa lo opuesto a su estilo de vida comenzará a atraerle.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: con creatividad, aumentará los trabajos que traen beneficios.
Amor: una bella persona le causará gran admiración por su talento para contar su vida.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: renovará su capacidad para encarar desafíos y reforzar los logros.
Amor: será mala idea hacer críticas en la relación porque al hacerlo, se volverán en su contra.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: ignorará habladurías de gente que envidia su talento para alcanzar el éxito.
Amor: con franqueza y buen humor renovará la vida en pareja y nutrirá la intimidad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: cambios drásticos le alterarán los nervios pero no perderá el rumbo.
Amor: hará bien en consultar a su pareja en temas relevantes, tendrá más opciones.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que es una traba para los demás.
Amor: una propuesta le llenará de entusiasmo porque conocerá un lugar de ensueño.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se dará cuenta de que sin concentración no logará buenos resultados.
Amor: si expresa con dureza gestos o palabras, su pareja se fastidia pero lo hablarán.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA PERO FUERTE. SU NATURALEZA ES SENSIBLE A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 15 de agosto?
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