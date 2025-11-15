Redacción EC
ARIES (marzo21- abril20)

Trabajo y negocios: avanzará con tanto optimismo en su proyecto que su entorno estará convencido.  

Amor: será buena idea confiarse los secretos para evitar confusiones en la pareja.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas inesperados en áreas o ámbitos relacionados con su proyecto.  

Amor: tendrá una cita con una persona atractiva pero tímida. Será interesante.

GEMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: momento para dejar de lado la modestia y actuar con firmeza y determinación.  

Amor: una persona atraída por su encanto y buscará excusas para un encuentro.

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz tendrá los mejores resultados y su estilo de vida mejorará.  

Amor: buen momento para aclarar las confusiones y recuperar la armonía. 

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: resolverá uno a uno los problemas y su estilo será tomado como ejemplo eficaz.  

Amor: si está en soledad o sin pareja, su alma gemela estará más cerca de lo imaginado.

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: llegará oportunidad para no dejar pasar y los cambios se producirán.  

Amor: una nueva relación podría iniciarse pero avanzará si deja de lado las dudas.

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un dato valioso le llevará al éxito con proyectos o negocios nuevos.  

Amor: su rasgo enamoradizo estará muy activo y una bella persona rápidamente lo percibirá.

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: su intuición jugará un relevante papel en futuros empleos o proyectos.  

Amor: se disipará la amargura y su encanto derribará las barreras y los conflictos.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: su tarea o negocio se destacará entre otros y el éxito llegará.  

Amor: revertirá con gestos sutiles un momento difícil en la pareja y todo mejorará.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: su iniciativa será favorable a proyectos o negocios exitosos.  

Amor: la pareja disfrutará de inolvidables momentos con los conflictos resueltos.

ACUARIO (enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: buenas noticias sobre escasez económica resuelta por un negocio audaz. 

Amor: un momento de sinceridad será el cálido disparador para un encuentro romántico.

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral o comercial parece dudosa pero la considerará.  

Amor: reunirá la confianza suficiente para mejorar una relación con problemas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA A LA DURA RESPUESTA CUANDO LE DAÑAN Y GENEROSA CON LOS AMIGOS.

